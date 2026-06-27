He visto en varios países (España, Argentina, Chile, Brasil…) escuelas, en su mayoría de nivel infantil, que llevan este significativo y hermoso nombre: El Arca de Noé. Inspirado en esa metáfora escribí un libro en el año 2014 que se titula ‘El Arca de Noé: la escuela salva del diluvio’. El diluvio de la ignorancia, de la desigualdad, de la injusticia, de la insolidaridad, del fascismo y de la violencia. El libro fue editado por el Iteso y la Universidad de Guadalajara.

Un diluvio que amenaza con el fin de la humanidad

Llevo un tiempo profundamente preocupado por la deriva que está tomando nuestro mundo. Hay hechos inquietantes que exigen un diagnóstico riguroso y una intervención urgente. Me preocupa que se esté imponiendo la filosofía neoliberal que contradice todos los presupuestos que, a mi juicio, debe buscar la educación: individualismo, competitividad, obsesión por la eficacia, relativismo moral, olvido de los desfavorecidos, capitalismo salvaje que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, imperio de las leyes del mercado, reificación del conocimiento, hipertrofia de la imagen…

Me preocupa también que, después de tantos años de historia, no hayamos entendido que la guerra es una calamidad monstruosa que solo produce muerte, dolor, odio y destrucción: tenemos un genocidio en Gaza, una guerra interminable en Ucrania, otra guerra desencadenada ilegalmente en Irán, otra guerra civil en Sudán, un conflicto interno generalizado en Myanmar que enfrenta a la junta militar con grupos rebeldes y fuerzas prodemocráticas, violencia e insurgencia sostenida en países como la República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Burkina Faso y Nigeria. Yemen continúa inmerso en una compleja crisis armada y humanitaria… ¿Qué nos pasa que no aprendemos?

Me preocupa que estemos avanzando a marchas forzadas hacia la barbarie. Se ha roto el orden mundial, se ha destruido la justicia internacional. Y así el presidente del país más poderoso del mundo, por su exclusiva decisión, mata a más de cien personas en Venezuela para secuestrar al presidente de un país soberano, declara ilegalmente la guerra a Irán, pretende anexionar a Groenlandia, ahora quiere apoderarse de Cuba, amenaza a México y a Colombia, expulsa sin contemplaciones a los inmigrantes, eleva caprichosamente los aranceles declarando una guerra comercial ante el silencio de la ONU…

Avanza el fascismo en el mundo a pasos agigantados. Acceden al poder siniestros personajes de ultraderecha que han expuesto en sus programas electorales ideas que castigan a los más pobres, que generan odio al diferente, que excluyen a los inmigrantes, que niegan la violencia de género. Me preocupa que en países de todas las latitudes, los pueblos elijan ‘libremente’ a personajes como Donald Trump, Javier Milei, José Antonio Kast, Giorgia Meloni y, recientemente Abelardo de la Espriella.

Los problemas de salud mental se disparan: ansiedad, depresión, soledad y agotamiento han aumentado exponencialmente desde la pandemia, entre los jóvenes se producen autolesiones y suicidios lamentables, tiroteos y amenazas en las escuelas, cuestionamiento de la autoridad de padres y maestros, nos ponen contra las cuerdas de la reflexión a quienes tenemos la responsabilidad de formarlos y de ofrecerles un mundo con un mínimo de esperanza de alcanzar el éxito. La World Health Organization ha advertido que la salud mental es ya uno de los mayores desafíos sanitarios globales.

La desigualdad crece cada día. Aunque el mundo produce más riqueza que nunca, la distribución es cada vez más injusta. Como decía más arriba, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Hay hambre, precariedad laboral, dificultad de acceso a una vivienda, imposibilidad de acceder a los servicios sociales, matrimonio infantil, trabajo de niños y niñas.

La IA y la transformación tecnológica, que nos brinda enormes oportunidades, también presenta riesgos como la desinformación y las deepfakes, la vigilancia masiva, el uso militar que genera dominación y violencia, la concentración de poder tecnológico, el agrandamiento de la brecha digital. En definitiva, un diluvio que amenaza con anegarlo todo.

Un Arca que nos puede salvar del desastre

La preocupación por la formación ética no es tarea de un docente aislado o de un grupo de docentes comprometidos sino de toda la comunidad educativa. El currículum escolar tiene que estar orientado al logro de las dos exigencias fundamentales de la escuela: enseñar a pensar y enseñar a convivir. Una vez marcados los objetivos es preciso reflexionar sobre la metodología que nos pone en el camino del logro.

El proyecto educativo de la institución debe ser el fruto de la participación de toda la comunidad educativa. Un proyecto que parte del conocimiento del contexto y que pone el foco en aquello que es esencial. Un proyecto que, fijados bien los objetivos, despliega de forma clara la metodología que es preciso utilizar para conseguir lo que se pretende.

Hablo de la escuela pública que es la escuela de todos y de todas, para todos y para todas. La escuela pública ha de ser la causa de todos y de todas, porque es la causa de la equidad. Y, a la inversa, por ser la causa de la equidad ha de ser la causa de todos y de todas. Quienes defienden con ahínco la escuela privada y concertada, esconden muchas veces intereses particulares y utilizan argumentos de dudoso rigor. Decir que es preciso defender el derecho de todos a elegir, exigiría que todos pudiesen ejercerlo. Es sospechoso que defiendan ese derecho precisamente los que pueden y quieren ponerlo en práctica. En aras de la libertad de enseñanza (quienes ahora la defienden, la han atacado como uno de los males de la sociedad) se pretende salvaguardar la libertad de quienes tienen posibilidades de acceder a unos servicios que consideran, muchas veces de forma errónea, de mayor o de especial calidad.

Dice Aristóteles en el comienzo de ‘La Política’: «Y puesto que hay un fin único para la ciudad que es la justicia, es claro que la educación debe ser única y la misma para todos de modo que no sea el dinero lo que diferencie la educación. El cuidado de ella debe ser cosa del Estado, de un Estado justo, igualitario y no privada como en los tiempos en que cada uno se cuidaba privadamente de sus propios hijos para que sean provechosos en el futuro».

¿Cuáles son las señas de identidad de la escuela pública? Hablo a continuación de las que me parecen esenciales:

Es una escuela a la que todos y todas pueden acceder independientemente de su clase social y de su potencial económico. Porque la escuela pública es de todos y para todos y, por consiguiente, es gratuita. Es una escuela democrática, ya que su titularidad, su gestión y los criterios que inspiran sus pretensiones y las actividades que organiza tienen carácter público. La participación no es un regalo que le hace quien tiene poder a quien no lo tiene, es un derecho y un deber de todos los miembros de la comunidad. La selección de sus profesores y profesoras se hace por criterios de carácter público abierto, de modo que no se privilegie a unos en detrimento de otros. Este hecho confiere a los profesionales una completa libertad a la hora de hablar y de actuar. Cuando el contrato depende de criterios particulares (en una sociedad con tasas tan elevadas de paro) la libertad de los profesionales puede estar coartada. Es laica, como corresponde a un estado aconfesional (entendiendo que la enseñanza religiosa puede realizarse en parroquias, sinagogas, mezquitas, etc.). No practica el adoctrinamiento y garantiza la libertad de expresión. Es plural ideológica y culturalmente. En ella están presentes las diferentes culturas y subculturas de la sociedad. Y practica intensamente la interculturalidad. La escuela pública es la gran mezcladora social. Su ideario educativo se asienta en la ética que propugna, defiende y cultiva valores universales como la justicia, la paz, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad... No se asienta en la moral particular de una religión o de una secta sino en la ética universal. Se implica activamente en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Está preocupada por formar no a los mejores del mundo sino a los mejores para el mundo. Practica la coeducación y, para ello, parte de la convivencia de niños y niñas en la misma institución, tratando de ir más allá para romper la cultura hegemónica del varón que hace de las escuelas instituciones de varones a las que han de adaptarse las niñas. Defiende y practica la integración de las personas con discapacidad, entendiéndola como una riqueza cultural y personal. La diversidad es un valor que asume para el enriquecimiento de toda la sociedad. De esta forma se convierte en una institución que compensa las desigualdades. Es crítica en el planteamiento interno y en las directrices educativas, de modo que cuestiona la injusticia y se rebela ante las desigualdades. Mantiene una actitud autocrítica para salvar la coherencia de los principios que defiende, de modo que los encarna en su funcionamiento, en su estructura y en las relaciones que se establecen entre sus miembros.

La permeabilidad ha de invadir los muros de la escuela dejando entrar en ella las preocupaciones sociales y haciendo salir hacia la sociedad los valores y la cultura. La escuela nos salvará del diluvio.