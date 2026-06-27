Opinión | En corto
El drama de España
Las grandes gestas de los pueblos, casi siempre de gloria, tragedia y guerra, dando igual que esta se haya resuelto en victoria o derrota, son el aglutinante de su conciencia nacional, cuyas brasas conservan como legado. El drama de los pueblos que han padecido el mal de una guerra civil -España, USA, la propia Europa grande del Atlántico a los Urales en sus fatídicas guerras del siglo XX- es que al aglutinarse la gesta guerrera en los dos polos, la conciencia nacional dúplice los deja hendidos para siempre, como un cuerpo con dos almas que se revitalizan sin cesar con la sangre del otro, una especie de dráculas gemelos que tampoco saben vivir el uno sin el otro. Una guerra civil no es solo un suceso histórico, éste deja como herencia un estado, un volcán que parece apagado pero guarda dentro el fuego, que requiere y justifica un esfuerzo permanente de armisticio.
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