El jardín vallado de la libertad

Hay una contradicción recurrente en cierto sector de la sociedad digna de ser señalada. Son los hijos de aquellos que se opusieron al divorcio en nombre de la familia tradicional, pero recurren al divorcio cuando lo necesitan. Los mismos que rechazaron el aborto mientras a sus hijas se lo practicaban en Londres, y cuya oposición desaparece cuando el problema toca a la puerta propia. Que son los mismos que criticaron el matrimonio entre homosexuales, pero después lo celebraron con amigos, familiares o incluso ellos mismos se casaron. Y así sucederá con la eutanasia y ocurre también con la inmigración. Se cuestiona la reciente regularización o las políticas de integración hasta que el beneficiario es un familiar, un amigo, la pareja o alguien cercano. Entonces, la excepción es «razonable, humana y necesaria». El patrón es conocido: los derechos se perciben como una amenaza cuando se corre el «peligro» de que sean para todos, pero de «sentido común» si son para «los nuestros». No se discuten los derechos en sí sino quiénes pueden ejercerlos. El embudo moral de amplitud para el círculo cercano y estrechez para el resto. La paradoja alcanza su cúspide cuando esta posición se presenta como una defensa de la libertad. Porque la libertad no consiste en reservar opciones sólo para quienes piensan como yo o son de «los míos». Precisamente, consiste en aceptar que los demás puedan tomar decisiones distintas a las nuestras sin por ello perder tus derechos. Cuando una sociedad convierte así derechos en excepciones particulares, no concede mayor libertad sino más privilegios a los ya privilegiados. Aunque sus líderes tiendan, concienzudamente, a tratar de confundir ambos términos.