El cartel de la Feria de Málaga: una victoria de la Victoria

El Ayuntamiento de Málaga, como viene siendo tradición reciente, ha decidido nuevamente que el cartel de la Feria lo elija la gente mediante votación popular. Una suerte de Poncio Pilato en versión municipal, pero sin túnica, con formulario digital y nota de prensa.

La cosa tiene su fantasía democrática. En estos tiempos en los que se vota todo para nada, tampoco debe extrañarnos que el cartel de la Feria acabe sometido al juicio popular. El problema es que el arte no siempre mejora por acumulación de opiniones. Hay asuntos en los que el criterio debería seguir teniendo un sitio reservado.

Este año, sin embargo, entre las propuestas seleccionadas hay una que merece ser votada, defendida y escoltada hasta el trono. Se titula Flores para la Victoria y tiene como protagonista a la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga. No sabemos quién es su autor, aunque en Málaga las autorías anónimas duran poquito. Uno se lo imagina. Pero tampoco es necesario decirlo todo, porque el misterio, bien administrado, todavía conserva un punto de elegancia.

Lo cierto es que el cartel funciona. Y funciona por muchas razones. La primera, la más elemental y quizá la más ingrata de reconocer, es que el resto de propuestas son bastante mejorables y ésta muy buena. Dicho con respeto y sin ánimo de ofender, naturalmente. En Málaga hemos aprendido a decir «regular» cuando queremos decir otras cosas que no conviene dejar por escrito en un periódico. Hay carteles que parecen concebidos por alguien que ha oído hablar de la Feria a través de un primo de Dos Hermanas. Otros tienen ese aire de inteligencia artificial mal digerida, como si una máquina hubiera recibido la orden de «hazme una Málaga muy malagueña» y hubiera respondido colocando casetas sevillanas, farolillos de manual y una ciudad que no existe ni en los sueños esos raros que tienes cuando te da fiebre.

Por eso Flores para la Victoria destaca. Porque no juega a inventarse Málaga, sino a reconocerla. Y reconocer Málaga es bastante más difícil de lo que parece. Málaga no es solo una postal. Es también su historia, devociones, barrios, gestos, símbolos y esa manera tan nuestra de mezclar lo popular con lo sagrado sin pedir excesivos permisos. Aquí la Virgen de la Victoria no es un adorno piadoso ni una ocurrencia estética. Es raíz. Es nombre. Es septiembre. Es procesión. Es memoria compartida. Es una forma de decir Málaga sin necesidad de escribirla en mayúsculas.

Que la Patrona aparezca en un cartel de Feria no debería escandalizar a nadie. Al contrario, debería alegrarnos un poco. La Feria de Málaga nace de una historia concreta. Y si algo tiene sentido en este tiempo de confusión, escaparates repetidos y campañas diseñadas para no molestar a absolutamente nadie, es volver a los símbolos que nos explican. No para encerrarnos en ellos, sino para no salir al mundo completamente desnortados, vestidos únicamente con un logotipo.

Además, hay algo muy hermoso en esa conexión entre la Feria de agosto y la Victoria de septiembre. La Feria de Málaga en septiembre tendría otra temperatura física y moral. Habría menos calor, menos empujón, menos turismo y quizá un poco más de decoro. Septiembre suena mejor. Septiembre viste mejor. Septiembre permite caminar sin sentir que uno está participando en una prueba de supervivencia patrocinada por Nivea. Y, sobre todo, septiembre nos acercaría a la Patrona, a ese calendario sentimental donde Málaga se entiende con más hondura y menos estridencia.

Málaga es muy de cambiarlo todo para que nada esencial cambie, o de cambiar lo esencial y dejar intacto lo accesorio, según sople el viento. Pero al menos un cartel como éste nos permite recordar que hubo, hay y debería seguir habiendo una Málaga menos entregada al ruido y más consciente de su propia biografía.

La cuestión del cartel no es menor. Un cartel de Feria no es un simple anuncio de fechas. Es una declaración de principios colgada en marquesinas, compartida en redes, reproducida en programas y pegada a la memoria visual durante bastante tiempo. Hay carteles que envejecen con dignidad y otros que nacen ya pidiendo disculpas. Están los que dentro de veinte años explicarán una época y otros que dentro de veinte minutos ya estarán suplicando el olvido. Por eso conviene elegir bien. Y por eso, cuando aparece una propuesta con sentido, conviene apoyarla sin demasiadas reservas ni esa tibieza tan nuestra del bueno, tampoco está mal lo otro...No.

Flores para la Victoria tiene, además, algo que cada vez escasea más en la comunicación institucional y festiva - criterio. No pretende gustar a todo el mundo mediante la suma de tópicos. No necesita convertir Málaga en un bazar de souvenirs emocionales. No cae en la tentación de presentar la Feria como una verbena genérica con puerto, sol y flamenca de banco de imágenes. Va a lo que permanece. A lo que tiene peso.

Y aquí está el punto. Votar ese cartel no sería solo elegir una imagen bonita. Sería una pequeña rectificación para decir que nuestra historia no sobra. Que nuestras devociones populares no son un residuo antiguo que haya que esconder en el trastero para parecer guays. Que la modernidad verdadera no consiste en amputarse la memoria, sino en saber contarla sin complejos. Poner a la Virgen de la Victoria en el cartel de la Feria no es mirar hacia atrás. Es recordar desde dónde se mira hacia adelante.

Por supuesto, habrá quien diga que la Feria debe ser laica, neutra, abierta, plural y todas esas palabras tan útiles para inaugurar debates donde nadie escucha a nadie. La Feria ya es plural porque la vive todo el mundo. Y precisamente por eso necesita símbolos reconocibles. Una ciudad sin símbolos acaba convertida en decorado. Muy agradable, quizá, muy rentable en temporada alta, pero decorado al fin y al cabo. Málaga no puede permitirse eso. O no debería. Bastante trabajo tenemos ya en distinguir la ciudad verdadera de la ciudad que algunos algoritmos nos devuelven con casetas sevillanas y una Alcazaba reconstruida de aquella manera.

Ojalá este año el cartel de la Feria sea una llamada al orden estético, sentimental y malagueño. Ojalá, entre tanto ruido, la Victoria vuelva a recordarnos que Málaga tiene una columna vertebral. Sería maravilloso que el cartel ganador de la Feria de 2026 llevara a la Patrona como centro y sentido. Sería una victoria del criterio frente a la ocurrencia, de la memoria frente al decorado, de la Málaga real frente a la Málaga vectorizada.

Sería una victoria de la Victoria. Y no estaría mal que, por una vez, ganara lo nuestro.

Viva Málaga. n