Otra clase de muertos

Eso de que uno se levante temprano tiene de bueno que ve a los que vienen de la playa, de llenarla de basura, quiero decir. Aunque es verdad que era la noche de San Juan, o precisamente por eso. Los bandazos que daban algunos susodichos, de lado a lado de la Alameda Principal, los podía haber filmado algún reputado director de cine de ciencia ficción, George Lucas, por ejemplo, sí, el de Star Wars. Pero, claro, cómo se va a meter un político profesional a criticar a miles de potenciales electores, entonces hay que callarse y silbar bajito la melodía del puente sobre el río Kwai, también conocida como la Marcha del coronel Bogey. Ya la madrugada del domingo, por la celebración del merecido ascenso del Málaga, fue ardiente, hasta un helicóptero sobrevolaba el centro cuando todavía lo cubría la oscuridad, y no conozco los informes de las policías y los servicios de urgencias, pero puedo suponerlos. Y es que uno no quiere que le abucheen y piten, como al alcalde el lunes en los fastos del Málaga, y le pregunten que dónde está el nuevo estadio. Mira que la pregunta, como si un campo de futbol se pudiera ocultar al modo de unas alhajas de Arabia en la caja fuerte.

Es verdad que hay cosas peores. Un año de huelgas médicas y la ministra Mónica García ni se entera, si fueran mareas blancas contra el PP sería otra cosa. Pero lo de Mónica -no la pintada de amor homónima en la chimenea de Los Guindos, aquí es al revés- ha supuesto más de tres millones de cancelaciones y una factura superior a 400 millones de euros que no va a pagar ella, que para eso sabe Sumar.

En cambio, en Algeciras, hay quien suspira después de que le acusaran falsamente. Me refiero a las contradicciones de una chica de 16 años que denunció una agresión sexual y resulta que la adolescente cambia ante la jueza la versión que dio a la Policía -no se ejercita la memoria en los centros escolares y pasa lo que pasa-, las tres testigos reconocieron no haber visto nada y, por supuesto, el acusado negó los hechos.

Bueno, Trump también es un mentiroso, mira que decir que su objetivo era derrocar el régimen de Teherán, destruir su arsenal de misiles y limitar su programa nuclear, cuando lo que ha conseguido es fortalecer a los ayatolás... Pero Israel sigue la guerra sola. No puede parar, o… del río al mar, como pretenden los nuevos seguidores de la solución final. Eso sí, lo que te pone los pelos como escarpias es que Sánchez le conceda la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, cuando el pasado 7 de febrero aceptó intervenir, en un foro de Al-Yazira, con oradores como Jaled Meshal, dirigente de Hamás, y Abás Araghchi, ministro de Exteriores de Irán; bueno, ya en 2022 participó en una conferencia en Gaza junto a cuadros de Hamás, y tras la masacre de judíos del año siguiente puso en duda que hubiera habido violaciones o mutilaciones sexuales, y podría seguir. Los servicios de Sánchez a Hamás son ya memoria histórica y los reconoce ahora con una medalla en el pecho de Albanese.

Pero hay otra clase de muertos, los que dimiten, por eso lo hacen tan poco, como el interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa -antes, Adolfo García Fernández-, ambos por vinculaciones profesionales previas. Me veo a Juanma en la puerta del Palacio de San Telmo con el detector de mentiras diciendo que pase el siguiente.

El que sí se nos ha ido de verdad es Javier Calderón, teniente general y memoria viva de la transición española y sus secretos. Secretario general del Cesid el 23-F, llegó a mandarlo después nombrado por Aznar. Dep.

En la cena que mantuvimos en Juana Paloma lo comentamos. ¿Sabéis que los jarrones chinos no son Felipe González y Alfonso Guerra, que dicen los del búnker sanchista, sino los que se traía Bambi del país del centro? Ella me dice entonces que se muere como se vive y que si prepondera el narcisismo, morirás como un cerdo, y señala con la mirada la pantalla de televisión. Por eso, en el Cantar de Mío Cid se lee:

Sospiró mio Cid, ca mucho avié grandes cuidados,

fabló mio Cid bien e tan mesurado:

¡Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto!

¡Esto me an buelto mios enemigos malos!