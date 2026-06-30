Opinión | En corto
Un caballo difícil de desmontar
Feijóo aboga por «pasar página al procés». Pero, ¿qué significa eso?, ¿apoyar ahora la amnistía de los condenados por la intentona secesionista?, ¿ayudar a hacerla efectiva, con el regreso a España de Puigdemont, cuyo exilio en Waterloo tras haber sido amnistiado es una clara anomalía democrática? La pregunta del millón, para la que seguramente Feijóo aún no tenga respuesta, es si ese «pasar página» es un movimiento estratégico, una finta táctica o un simple globo sonda. Ojalá fuera lo primero, pues en una previsible mayoría relativa del PP en las próximas elecciones sería muy deseable que pudiera completarla con los votos de los nacionalismos, la fórmula que ha dado los mejores tiempos al bipartidismo alternante. El problema es que Feijóo ha cabalgado tanto persiguiendo al catalanismo aliado con Sánchez que si ahora intenta bajarse del caballo el animal que monta puede encabritarse.
- Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
- Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
- La piscina natural de Málaga situada en un prado del Valle del Genal con mesas, bancos y juegos para niños: ubicación y cómo llegar
- ¿Qué pasará con la actual Rosaleda cuando el Málaga CF se mude a la Universidad?
- Muere un motorista tras sufrir un siniestro en los Montes de Málaga
- Semana intensa en el Málaga CF de Primera División: calendario, campaña de abonados, operación salida y ¿primeros fichajes?
- José María Muñoz da pistas sobre la planificación deportiva para Primera División: ¿cuántos fichajes hará el Málaga CF 2026/2027?
- Unicaja 2026/2027: con Cameron Hunt ya hay 10 jugadores con contrato