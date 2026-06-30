'Mouse': el thriller coreano que se atreve a preguntarnos quién merece nacer

¿Y si una prueba genética pudiera decirte, antes de nacer, que tu hijo tiene un 99 % de probabilidades de convertirse en un psicópata?

La mayoría creemos que sabemos cuál sería nuestra respuesta. Hasta que la pregunta se complica.

Porque la misma prueba añade una segunda línea: ese mismo gen también podría estar asociado a capacidades cognitivas extraordinarias. ¿Y si el niño pudiera convertirse en un Mozart? ¿O en un Einstein? ¿Cambiaría eso tu decisión?

Con un reparto encabezado por Lee Seung-gi, acompañado por Lee Hee-joon ('La paradoja del asesino' y 'Karma'), Park Ju-hyun ('Extracurricular', 'Perfect Family' y 'Zombie Detective') y Kyung Soo-jin (a quien recientemente vimos junto a Ma Dong-seok en 'Holy Night: Demon Hunters'), 'Mouse' convierte un thriller de asesinatos en uno de los debates morales más incómodos del K-drama.

Y ya que hablamos de Lee Seung-gi, permitidme una confesión. Nunca me ha parecido uno de esos actores de belleza casi insultante que abundan en los dramas coreanos. Pero tiene un problema: en cuanto aparece en pantalla ya no puedes dejar de mirarlo. En 'A Korean Odyssey' me pasé media serie deseando que Son Oh-gong acabara junto a Jin Seon-mi. Ese magnetismo no lo da la belleza; lo da el talento.

¿Ciencia ficción o nosotros?

La premisa parece ciencia ficción, pero en realidad habla de nosotros. Mucho antes de las pruebas genéticas, Cesare Lombroso soñó con reconocer al criminal antes de que cometiera su primer delito. La ciencia desmontó sus teorías, pero no nuestra obsesión por eliminar la incertidumbre.

Ahí es donde 'Mouse' deja de hablar de psicópatas y empieza a hablar del miedo. Del miedo a no saber. Del miedo a equivocarnos. Del miedo a que el caos exista.

No es casualidad que esta historia nazca en Corea del Sur. En una sociedad profundamente marcada por la disciplina y la responsabilidad colectiva, el psicópata representa el fallo absoluto del sistema: alguien inmune a la culpa, a la presión social y al contrato moral que mantiene unido al grupo.

Thomas Hobbes defendía que el miedo y el Estado nacieron juntos. Construimos leyes para protegernos de nosotros mismos. Pero Mouse plantea una pregunta todavía más incómoda: ¿qué ocurre cuando el miedo al monstruo termina siendo más peligroso que el propio monstruo?

Quizá la serie no trate de descubrir quién es el asesino. Quizá trate de descubrir hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para dejar de tener miedo.

[Mouse está disponible en Amazon Prime Video]