The Pains of Being Pure at Heart llevan un año celebrando que en 2009 grabaron uno de los mejores discos de aquella temporada, una obra ejemplar de indie pop con hechuras de dream pop, pero ni mucho menos un hito del género ni tampoco un álbum que les aupara a ningún Olimpo. Aquel debut homónimo de los de Nueva York solo fue eso que nunca está de más: un buen disco. Y con esa excusa, el ahora quinteto está de gira por España, la cual les llevó el pasado domingo a tener parada en el Teatro Cervantes, sirviendo su actuación tanto de cierre como de nota internacional del Terral 2026, el más veterano y prestigioso de los festivales veraniegos malagueños.

Liderados por el vocalista Kip Berman, The Pains of Being Pure at Heart convencieron con su inmaculada recreación de buena parte del libro de estilo del indie pop de los 80 y 90, con más acento británico que estadounidense. Sobre las tablas del Teatro Cervantes, los neoyorquinos ofrecieron una ejecución limpia y concisa de esa cosa que seguimos llamando indie, con los tics esperables y deseables, desde esas miradas perdidas a los zapatos buscando aún no sabemos bien qué o esos guitarrazos con paso atrás y su justa dosis de ruido y distorsión.

The Pains of Being Pure at Heart, en el Cervantes. / José Luis Gómez

Bañados solo por un atractivo juego de luces, The Pains of Being Pure at Heart se mostraron austeros y sencillos. Con pasajes muy enérgicos, y una presencia arquetípica, quizá se deba destacar la personalidad que aporta a su sonido el teclado de Peggy Wang. Hubo un momento casi final para que Kip Berman cantara solo en el escenario, justo antes de una última y vital descarga eléctrica por parte de la banda al completo.

Más que por conocerse del derecho y del revés el manual del indie pop, esta banda tiene razón en sentir nostalgia de las bondades del que fue su primer álbum porque tiene canciones. Desde ese arranque infalible que es ‘Contender’, la noche confirmó que las críticas entusiastas de hace más de quince años fueron merecidas. Podríamos discutir que quizá esta moda de homenajear discos se nos está yendo de las manos, y que no todos merecen ese tratamiento. Pero de hacerlo, nos perderíamos temas como ‘Ramona’ o ‘Say No to Love’, y eso habría sido una lástima.

The Pains of Being Pure at Heart, en el Cervantes. / José Luis Gómez

No vinieron solos al Teatro Cervantes The Pains of Being Pure at Heart, ya que trajeron a un amigo para que viviera la experiencia de ser su telonero. En la parte andaluza de esta gira, la feliz tarea ha recaído en Ismael Cámara, quien abre los conciertos bajo el nombre de Ismael en el Apartamento, un proyecto musical en solitario de este granadino que forma parte de Apartamentos Acapulco. Junto con algunos temas inéditos, Ismael tiró también del repertorio de la banda por la que es más conocido. Nada nuevo bajo los focos del Cervantes, cuyo escenario quizá sea todavía algo grande para un grupo que aún parece en desarrollo, y del que se intuye una tendencia más intimista -tampoco es que el teatro malagueño les sentara del todo bien a los estadounidenses, que parecieron echar en falta una mayor cercanía del público, y cuyo sonido no parecía pensado para las dimensiones de un recinto bastante mayor que una sala mediana a las que ahora están más habituados-.

Qué gran cierre del Terral 2026 el de The Pains of Being Pure at Heart, una banda con oficio y una pasión desbocada por un sonido y maneras que seguimos llamando indie con bastante terquedad y una buena cantidad de nostalgia. Mientras esa fijación se traduzca con la clase y buen gusto exhibidas en la pasada noche del domingo, sigamos dándole vueltas a eso del indie.