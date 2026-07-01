La prioridad pa cuando

Juanma Moreno subió el lunes al atril no a decir cosas. Subió a no decir algo: prioridad nacional. Ese era el objetivo. Su discurso ya mereció la pena solo por la promesa de blindar la sanidad y que nunca baje ni en personal ni en presupuesto. Ojalá.

Pero la cosa no iba de eso. Iba de ningunear, en primera instancia, ese mantra de la ultraderecha, la «prioridad nacional». Moreno tragará con él, qué remedio, como Guardiola, Azcón, Mazón y todos los líderes del PP que hagan falta. Incluido Feijoó en un futuro. El presidente de la Junta en funciones quiere dejar claro que el lunes hablaba él por mucho que el jueves, o ya en septiembre, sea otro el que hable dentro de su cuerpo y aluda a la prioridad nacional. Se dio un lujo el lunes. Nada de prioridad nacional. Quizás lo peor de los lunes es que lo que sigue es un martes.

Las conversaciones entre Vox y el PP han sido tan discretas y silenciosas, tan ajenas a filtraciones que cualquiera diría que no han existido. Juanma Moreno insistía en la necesidad de que haya Gobierno pronto. Claro, y dos huevos duros, decían los de Vox. Que se comportaban frente a él como mercader veterano que regenta un puesto en un zoco y al que le llega con ínfulas un turista en bermudas creyéndose experto en regatear.

El PP insiste en que «los andaluces han hablado con mucha claridad». Claro: han dicho que su partido favorito y ganador es el PP pero que debe negociar, gobernar en coalición o con apoyos y que no tenga mayoría absoluta. Tanto da que le falten dos escaños. Si le faltara uno valdría su peso en oro. Un cuatro es un cuatro. No es un aprobado. Está cerca y en un suspenso digno, pero no es un cinco. Y como 53 no son 55, o se acepta la prioridad nacional, y se les cede poder o hay elecciones otra vez. En las que pienso que al PP no le iría mal.