No debo ocultar mi fascinación y vinculación con el convento agustino del siglo XVI, ubicado en uno de los enclaves con siglos de historia y más hechizo monumental. La inmemorial ‘Calle de los Caballeros’- hoy San Agustín-, empedrada, peatonal y colmada de valor patrimonial, nos conecta tanto con la memoria de la ciudad como con la nuestra. En mis evocadores tiempos universitarios, atravesando el patio porticado entre los enraizados e instruidos muros del convento de San Agustín –antigua Facultad de Filosofía y Letras- quedaron retenidos el resonar del ruido de las risas colegiales y la música de conciertos con voces afinadas de transición. Un edificio en el cual han quedado grabadas miles de historias de estudiantes malagueños que corroboran su valor tan significativo.

Parafraseando la popularizada y modificada expresión cervantina, de nuevo, ‘Con el Gobierno hemos topado’. El proyecto de la Biblioteca de San Agustín está padeciendo otro inaudito retardo en las operaciones de transformación para este conjunto que en 2017 se anunció estaría abierto en 2021. En la actualidad, las actuaciones llevan meses estancadas a la espera del consentimiento concluyente de un segundo informe para autorizar un aumento del presupuesto de 3,74 millones de euros por parte del Ministerio de Cultura – ya se realizó un primer sobrecoste de 2,9 millones de euros-, lo que nos conduce a un importe por encima de los 21,6 millones de euros, siendo su adjudicación inicial de 15 millones de euros, esto es, un 44% de suplemento.

Al respecto, Antonio Muñoz Molina me dice: «… el cumplimiento a destiempo de lo que tanto se deseó acaba teniendo un reverso de sarcasmo». El convento de San Agustín, otra ínsula del desespero.