Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigan el Ayuntamiento de FrigilianaHallan a una mujer fallecida en RincónLas Carmelitas Descalzas de Málaga abandonan el Monasterio de San JoséTres años sin nuevos hoteles en MálagaEl futuro de Adrián Niño en el Málaga CFEl desguace del WillowParking del Civil y el MaternoLista de los grandes morosos en Málaga
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

Constitucionalistas de ocasión

A raíz del intento secesionista de Catalunya (2017) y, sobre todo, de la osada pirueta de Sánchez al integrar años después al secesionismo en la «mayoría de investidura» (2023), una de cuyas piezas era la amnistía a los condenados por la intentona, hubo una gran floración de «constitucionalistas», una suerte de partido transversal que con esa flor en la solapa descalificaba a los que no la llevaran. Son alardes florales que el tiempo va deshojando. Es claro para mí que aprovechar un vacío legal de la Constitución para una prórroga presupuestaria sin fin, en vez de disolver, incumple su espíritu y es una anomalía grave. Pero ¿y pactar con Vox (que aspira a derogar el sistema autonómico) y a la vez con Junts (que no ha renunciado al secesionismo) para sortear por el arcén el modelo constitucional de la «mayoría constructiva» (o sea, con candidato y programa) de la moción de censura?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents