Opinión | En corto
Constitucionalistas de ocasión
A raíz del intento secesionista de Catalunya (2017) y, sobre todo, de la osada pirueta de Sánchez al integrar años después al secesionismo en la «mayoría de investidura» (2023), una de cuyas piezas era la amnistía a los condenados por la intentona, hubo una gran floración de «constitucionalistas», una suerte de partido transversal que con esa flor en la solapa descalificaba a los que no la llevaran. Son alardes florales que el tiempo va deshojando. Es claro para mí que aprovechar un vacío legal de la Constitución para una prórroga presupuestaria sin fin, en vez de disolver, incumple su espíritu y es una anomalía grave. Pero ¿y pactar con Vox (que aspira a derogar el sistema autonómico) y a la vez con Junts (que no ha renunciado al secesionismo) para sortear por el arcén el modelo constitucional de la «mayoría constructiva» (o sea, con candidato y programa) de la moción de censura?
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