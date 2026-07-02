Jueces y viernes

La cena languidecía y lancé una provocación:

-Desde qué hora del jueves decís «ya lo vemos el lunes, si eso. Buen finde».

El formalista y burócrata con poco sentido del humor, mojando el sushi en la soja, me recriminó la actitud y me recordó que él trabaja hasta bien entrada la tarde del viernes. La más lista de la reunión, chivo lechal con patatas, me siguió el rollo: «uy, yo eso lo digo a partir del miércoles a las doce de la mañana».

La cosa se animó. Alguien recordó que en cuanto llega junio muchos asuntos parecen menos graves porque se habla de ellos con la coletilla «en septiembre». De igual modo que en cuanto llega el puente de primeros de diciembre ya la gente aplaza los compromisos profesionales, los que pueden, a «después de las navidades».

Qué placer aplazar. Incluso el sintagma, «qué placer aplazar», se hace goloso en la boca con su cafonía leve, su brizna de redundancia, su aspiración a pleonasmo.

Hace muchos años estaba enganchado a una sección de un dominical en el que algún famoso narraba su «fin de semana ideal». Casi todos describían el sábado y el domingo, estar en familia, leer y tal. Yo siempre pensaba que diría, por provocar, «mi fin de semana ideal comienza el jueves por la mañana...» Todavía nadie me ha preguntado tal cosa. La vida es esperar una pregunta.

Las personas cabales tienen mejor ánimo un jueves que un domingo por la tarde sin que falte el que lleva permanentemente dentro un fin de semana eterno. Y hay gente con cara de lunes todo el rato.

Alguien interrumpió la conversación para proponer que la próxima cena se celebre en martes. «Esa es la actitud», dijo otro comensal (tendría que existir una palabra para designar un comensal pero de la cena. Yo oigo «comensal» y se me viene a la cabeza un tío en una pizzería a mediodía).

Esa es la actitud, pensé yo también ya pensando más bien en el postre. He adquirido la pericia de saber, cuando me siento en un restaurante, si el camarero va a ofrecer mermelada de fresa en la tarta de queso o va a ser de los que aclaran que el tal ungüento es opcional y va aparte.

Estoy por preguntar a la gente que me rodea, ya acabada la cena y redactando esta columna en el móvil en un bar, que cuándo empieza su fin de semana. Hoy ya es jueves. Quién diría que es justo el día de en medio de la semana. Parece más bien un aspirante a sábado. Un viceviernes. Conocía a una procuradora a la que le gustaban los jueces y viernes. Hasta el lunes.