La ética del silencio

Hay una forma de bondad de la que casi nunca oigo a nadie hablar: la bondad de callar. Parece que ser valiente hoy día es decir siempre lo que uno piensa, pero yo sé que esto es muy engañoso, además de innecesario. Dicen que la honestidad es incompatible con el silencio. Que, si una se calla algo, que eso es mentir, en resumen. Otra certeza que tengo es que, una parte importante la madurez consiste, precisamente, en saber qué merece ser dicho y qué merece ser protegido por el silencio.

No defiendo callar, más bien al contrario, animo siempre a la expresión, a la creación y a la creatividad. Pero todo ha de pasar un filtro ético, no un filtro del ego. Nadie disfruta menos que yo renunciando a una verdad. Vivo de las palabras. Creo en ellas. Las persigo y disecciono. Las elijo. Por eso he podido deducir que no toda confesión es un acto de honestidad. Algunas son simplemente una forma elegante de descargar la culpa. A veces, solo producen alivio para quien habla. Hay frutos que solo pueden comerse cuando han madurado. Lo mismo pasa con los pensamientos y las opiniones. En multitud de ocasiones lo que pienso aún no está maduro como para ser entregado y, con el tiempo, cambiará su forma hasta que pueda definirse por sí mismo. Hay verdades que solo sirven a una persona. Como esa confesión que únicamente busca aliviar la culpa de quien la pronuncia. Confesiones que alivian a quien las hace, pero que destrozan a quien las recibe. Esa infidelidad que rompe una vida en cientos de esquirlas. Y siendo en aras de la verdad, me pregunto si existe el derecho real al alivio cuando es a costa del sufrimiento del otro.

Pienso en la diferencia entre decir la verdad y tener derecho a conocerla. No todos deben tener acceso a mi verdad completa, ni yo a la de ellos. De la misma manera en que no contamos toda la cruda verdad de nuestra vida a nuestros hijos pequeños, un médico no comunica un diagnóstico del mismo modo a un niño que a un adulto o un psiquiatra no traslada a su paciente todo lo que piensa en la primera sesión. No están mintiendo. Esperamos a la maduración de las ideas y, también, de las personas. La verdad también tiene un tiempo. Dijo Ludwig Wittgenstein que «de lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio». El silencio es otra forma de responsabilidad. Hay innumerables casos de personas que han sido juzgadas y encarceladas por un testimonio inexacto, un recuerdo visual de un hecho. Sabemos hoy que la memoria humana nunca reproduce íntegramente un acontecimiento. Mi primer recuerdo de la infancia es el de mi madre entrando a llorar en su habitación. Después supe que yo tenía menos de dos años y que no podía recordarlo. Quizá nunca fue un recuerdo, sino una historia heredada que mi memoria terminó haciendo suya. Y, así, con el resto de todos los recuerdos y todas esas cosas que creo ver con mis propios ojos. Callar también desgasta. A veces supone renunciar a tener razón. O aceptar que el otro seguirá construyendo una imagen equivocada de mí. Hay silencios que no nacen del miedo, sino del amor. Y esa es, probablemente, la renuncia más difícil de todas.

Nadie recuerda absolutamente todo. Nadie puede narrar cada pensamiento, cada emoción, cada percepción. Ni si quiera una escritora. Mi relato siempre será parcial. Entonces, ¿dónde queda el relato de la verdad? Se ha convertido en la idea más revolucionaria de todas para mí. Que la verdad, al igual que el amor y la felicidad, es poliédrica. Que no quiero conocer toda la verdad de nadie. Que todo lo que quiero es que nunca me mientas.

No quiero saber todos y cada uno de los pensamientos de ninguna persona. Ni pareja ni familia ni amigos. No quiero escuchar las comparaciones. Ni cada juicio pasajero. Todo lo que quiero es que no construyan falsas realidades alrededor de mí. No, no se puede decir nunca toda la verdad. No porque la verdad sea peligrosa, sino porque ninguna persona puede sostener la totalidad de otra. La convivencia no se construye únicamente sobre la sinceridad. También sobre la compasión, el tiempo oportuno y el silencio. La única verdad cuya totalidad me corresponde custodiar es la mía.