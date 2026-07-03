La locura de julio

Este verano viene alto de temperaturas y también de emociones en el mundo de la pelota naranja. Los americanos tienen su «March Madness», la locura de marzo donde los, en teoría, mejores 68 equipos universitarios del país compiten en un cuadro de eliminación directa hasta que sólo queda uno. Este año fue la universidad de Michigan de Aday Mara. Un mal día te manda para casa y un buen día te convierte en una estrella con potencial para la NBA o las mejores competiciones europeas y mundiales. Este julio de 2026 no tiene nada que envidiarle en cuanto a emoción y expectativas.

La agencia libre de la NBA arrancó con el traspaso de Antetokounmpo a los Heat, el adiós de Lebron a los Lakers, la vuelta de Kawhi Leonard a Toronto, el increíble intercambio entre Celtics y Sixers de Jaylen Brown y Paul George, Powell a los Bulls, los nuevos Lakers de Doncic o el traspaso de Santi Aldama a los Dallas Mavericks donde podría coincidir con Sergio de Larrea. Todas las mañanas te despiertas pendiente de las alertas sabiendo que siempre habrá una sorpresa.

El desembarco de la NBA en Europa y el desarrollo de la Euroliga y la Eurocup nos sorprende cada dos o tres días y el mercado ACB también ha arrancado a lo grande y lleno de sorpresas. La salida de Sergio Scariolo del Real Madrid, el fichaje por los blancos de Pedro Martínez, el posible fichaje de Pradilla por los blancos, los inminentes anuncios en Valencia de TJ Shorts o Corbalán y el probable fichaje de Osetkowski por los «taronja», sumados al interés del Real Madrid por Luwawu-Cabarrot o Juancho Hernangómez o del Barcelona por Galbiati hacen que estemos más tiempo pendientes de los fichajes de lo que a veces estábamos por los partidos en la liga regular. Un verano apasionante.

Unicaja se está moviendo bien en este inicio de mercado, aunque el verano es largo y las notas se ponen al final… de temporada. Ahora mismo tiene a 12 jugadores con contrato, si contamos a Nzosa, de los que 7 son cupos, o bien en la ACB o en la BCL. Una base importante sobre la que construir a la espera de ese 3 y ese 4 diferencial y probablemente un 5 que prometía López Nieto. Eso conllevaría la salida de Nzosa y quién sabe, si también de Sulejmanovic o hasta de Balcerowski. El último movimiento, la renovación de Djedovic que vino para un año, lleva ya cinco y con sus 36 años es candidato a más temporadas a buen rendimiento en el Balneario Cocoon de Txus Vidorreta. Una de las grandes sorpresas de este ciclo ganador. Un jugador que venía entrada la treintena con un historial extenso de lesiones y que ha sido una piedra angular y fiable en el engranaje del equipo y del club.

Hace un año hablamos de la pérdida de 5 jugadores claves en el éxito verde. Carter, Osetkowski, Taylor, Ejim y Sima dejaban el club y con ellos se marchaban muchos puntos, rebotes y asistencias que no se recuperaron con los que llegaron. En este momento con sólo dos incorporaciones, Melwin Pantzar y Cameron Hunt, se recuperan casi 28 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, más de 30 puntos de valoración y casi un 42% desde la línea de tres puntos. Es decir que, a falta de otras dos incorporaciones, que el club anuncia como relevantes, Vidorreta recupera el 62,6% de los puntos, el 42,8% de los rebotes, el 92% de las asistencias y el 62,9% de la valoración que aportaban esos 5 jugadores al Unicaja campeón de Ibon Navarro con una subida en el porcentaje de 3 del 5%. Es un gran comienzo. Cogemos las palomitas y a seguir disfrutando de este verano de mercado caliente. Carpe Diem...