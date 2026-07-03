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Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Pausas de hidratación

Dos mujeres beben agua de una fuente pública en una imagen de archivo. CALOR, VERANO

Dos mujeres beben agua de una fuente pública en una imagen de archivo. CALOR, VERANO / Álex Zea

La élite del fútbol mundial, compuesta por atletas en el mejor momento de la vida, en general bien pagados y bastantes de ellos millonarios por su trabajo, gozan del alivio térmico en los partidos mediante pausas de hidratación, para reponer fuerzas y líquidos. Un gesto de especial sensibilidad hacia tan esforzados héroes. Contrasta, no obstante, con la falta de planes y medidas eficaces para paliar los efectos de las olas de calor sobre los sectores más vulnerables de la ciudadanía: ancianos, enfermos, personas sin medios para protegerse del calor extremo. Junio deja en España más de mil muertes atribuibles a las altas temperaturas, que han sido, junto a junio de 2025, las más altas en ese mes desde que hay registros, con una desviación de más de 3 grados por encima de la media de los 15 últimos años. Convendría saber más de las víctimas, por rangos de edad, salud y condición social.

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