Que no nos toquen las narices

En una de las escenas consagradas de la película de Francis Ford Coppola ‘Apocalypse Now’ (1979), el personaje interpretado por Robert Duvall arroja al espectador, con desparpajo trumpista, un juicio estético sincero: «¿Hueles eso? ¿Lo hueles muchacho? Es napalm. Nada en el mundo huele así. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Un día bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos un solo cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pestazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a… victoria». Con el triunfo en la batalla el gel de gasolina se convierte en una deliciosa fragancia imperialista, alcanza rápidamente las puertas del cerebro y apaga hasta la combustión más gloriosa en aras de la destrucción.

Recuperando gran parte de mi sombra en tiempos ya lejanos y al volver a darle una vuelta de tuerca al tema filosófico de la verdad, siempre de actualidad y al rastro amable de la amistad, me he topado con una cuestión de narices. Como saben ustedes, al igual que Coppola (aunque no se pueda reproducir, de momento, la fragancia de su película) hay perfumes abiertamente perversos y patrióticos, aromas mentirosos. Friedrich Nietzsche, el filósofo germánico que pensaba a martillazos, decía poder oler estos perfumes en su estimulante obra ‘Crepúsculo de los ídolos’ (1888): «-¡Y qué sutiles instrumentos de observación tenemos en nuestros sentidos! Esa nariz, por ejemplo, de la que ningún filósofo ha hablado todavía con veneración y gratitud, es hasta este momento incluso el más delicado de los instrumentos que están a nuestra disposición: es capaz de registrar incluso diferencias mínimas de movimiento que ni siquiera el espectroscopio registra». Metafísicamente hablando, Nietzsche reserva su mejor munición intelectual y nasal para los seguidores de Platón, aquejados de los males del dualismo y el estaticismo. ¿Para qué necesitamos renegar de este mundo cruel que habitamos creando un mundo ideal, al que apelaba la banda sonora del ‘Aladdin’ de la factoría Disney (1992)? Y también sabemos, desde el oscuro Heráclito, que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, salvo que la pertinaz sequía produzca el agotamiento definitivo de su cauce. Todo cambia, nada permanece y ahora no está de moda inaugurar pantanos.

Pero no solo de napalm vive el hombre, pese a que vivamos en una sociedad fuertemente desodorizada (esto decía Flora Davis en 1971, en un clásico traducido al castellano con el título ‘La comunicación no verbal’). Afortunadamente, también hay ‘mensajeros químicos externos’ o ‘sustancias semioquímicas’ como las feromonas, que segregamos los animales para atraernos sexualmente a través del olfato, algo especialmente importante para garantizar la reproducción y, consiguientemente, para la conservación de las especies con sumo gusto. Perfumes tan vitales pueden someter nuestra voluntad al gozoso imperio de los sentidos, como la fragancia elaborada con los fluidos corporales de jóvenes vírgenes por el perfumista Jean Baptiste Grenouille – ‘rana’ en francés-, el protagonista de la célebre novela del inspirado Patrick Süskind, ‘El perfume’ (1985). De ella hizo una celebrada adaptación cinematográfica el músico, guionista y cineasta alemán Tom Tykwer en 2006. Y no hay que desdeñar tampoco la capacidad de los olores para suscitar recuerdos, falsos o verdaderos. Lo que digo se puede documentar profusamente y con toques preciosistas, en la novela ‘En busca del tiempo perdido’ (1913-1927), del genial Marcel Proust. En un episodio canónico de la primera parte de su obra, ‘El camino de Swan’, convertido en un hito del poder evocador de los sentidos, el narrador trae a la memoria algunos recuerdos de su infancia al comer una magdalena bebiendo una taza de té. El aroma, la textura y el sabor de la magdalena del presente quedan asociados a las vivencias de la niñez. También podemos meter las narices en los vericuetos de la memoria. Tal es el poder atávico de la actividad sensorial.

Por eso me pregunto si hay aromas verdaderos. ¿Es más verdadero el olor del napalm por la mañana o el de la ‘magdalena’ de Proust, fruto de la técnica, que nuestra ‘firma olfativa’ rubricada por las hormonas? Abusando nuevamente del rastro de la memoria y de su santa paciencia les informo de que en julio de 2011 tuve la fortuna de conocer en el marco del V Congreso Mediterráneo de Estética celebrado en Cartagena, a Marta Tafalla, una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona de la que les he hablado en alguna ocasión y que nació sin el sentido del olfato. Ha hecho y sigue haciendo atractivas contribuciones al pensamiento filosófico y a la literatura. En su novela ‘Nunca sabrás a qué huele Bagdad’ (2010), la protagonista, Helena Higuera, padece, como mi amiga Marta, de anosmia congénita. A los once años, Helena toma conciencia de la singularidad de su existencia. A partir de ese momento se embarcará en un viaje en busca de olores casi infinitos que nunca llegará a percibir, apoyándose para ello en el relato de los demás, y se adentrará, por azares de la propia búsqueda, en confines peligrosos inimaginables. Descubrirá, en definitiva, que el olfato es previo a las palabras, y «que quien dirige el sexo, la reproducción, el temor a la muerte y la lucha por la vida, las emociones más profundas y buena parte de las relaciones sociales, no es la razón, inteligente pero superficial». La razón, por mucho que se empeñe, no puede controlar lo que realmente nos importa y la nariz es la vía privilegiada por la que comenzamos a sentir la cercanía de la muerte, dicen los neurocientíficos. En definitiva, ¿son los perfumes, naturales o artificiales, más verdaderos que las palabras y los frutos del pensamiento?

A continuación, les ofrezco la carta que remití a mi amiga, tras la lectura de su novela y que tuvo su primera morada en octubre de 2013 en el periódico ‘El Mirador de Churriana’, para volver a resucitar en 2017 en la revista ‘Café Montaigne’ en una versión ulterior: «Querida Marta: Te mando esta carta como testimonio de los intensos y variados placeres que experimenté el pasado domingo, paseando por uno de mis rincones de la geografía malagueña predilectos, en un paraje de la Serranía de Ronda, cuna de insignes bandoleros como Pasos Largos. Me seduce su silencio salpicado por las voces del agua del río, las aves y el crepitar de las hojas bajo los pies, su luz cálida, blanca y verde, que se convierte en miel poco antes del atardecer. Confieso que la vista y el oído, con pequeñas incursiones táctiles –acariciando la corteza de los árboles o las desconcertantes hojas de los pinsapos- han sido, hasta el pasado domingo, los sentidos que he tenido más abiertos en mis largos paseos. Pero resulta que el sábado por la tarde, después de una agotadora jornada corrigiendo exámenes (en uno de ellos, un alumno de Bachillerato afirmaba que «Dios es un ser transgénico»), acabé de leer las últimas páginas de ‘Nunca sabrás a qué huele Bagdad’. El mundo de los sueños debió entonces recomendarme gozar de esos sentidos, que a veces tengo dormidos, debido al lugar privilegiado que ocupa en mí el mundo de las representaciones visuales y mi vivencia visceral de la música –en homenaje a mis padres músicos, tal vez-. Puse en funcionamiento mi nariz, como nos recomienda Nietzsche, y seguí el rastro de todo lo que salía a mi paso y, curiosamente, a pesar del caos sensorial, el camino me hacía evocar, una y otra vez, el perfume profundo, dulce y salado de una mujer que, con su piel dorada, tiene la cualidad de impregnarse del perfume del campo y hace que se me aparezca como una diosa madre del Neolítico. Por eso, los alcornoques a los que algunas mujeres se abrazan, con los ojos cerrados, no deben notar nada raro cuando se ven dulcemente rodeados. En fin, Marta, muchas gracias por tu libro (del que te seguiré hablando, si no tienes inconveniente, para decirte «a qué huele»). Voy a concluir aquí esta carta, porque ya estarás de mí «hasta las narices». Ya sabes que, para estos casos, yo suelo llevar mi nariz de payaso. Un abrazo».

Aprovecho la ocasión para invitarles sinceramente a gozar de la apertura de los sentidos, condición indispensable para la celebración de la vida por la que tantos suspiramos. O, por lo menos, espero que se abracen pronto a los árboles, con mesura y cariño y sin ñoñerías new wawe, y escuchen los latidos acompasados de su corazón verde, si no tienen una nariz de payaso a mano. Tal vez, evitemos con ello que «nos toquen las narices» más de la cuenta.