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Opinión | Viento fresco

Jose María de Loma

Jose María de Loma

Redactor jefe y articulista

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Turismo de Vox y playa

Acuerdo de Gobierno con una vicepresidencia con amplias competencias para Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira. / Julio Muñoz / EFE

Para ser su vicepresidente, Manuel Gavira ya podría haberse aprendido la regla: los amigos, el PP y sus votantes lo llaman Juanma Moreno, los indiferentes, Moreno y los enemigos, Moreno Bonilla. Gavira dijo Moreno Bonilla. En la rueda de prensa del acuerdo. El presidente de la Junta lo que dijo muchas veces fue «estabilidad». De la prioridad nacional no habló. Lo hizo solo a preguntas de los periodistas. También dijo: «Tengo 56 años y no voy a cambiar». No ha cambiado pero ha cedido. Tenía mala cara cuando firmaba. Gesto serio. Mitad pose mitad sentimiento. Luego, de pie junto a Gavira dando cuenta del acuerdo estuvo algo más sonriente y se permitió alguna broma. Llamó incluso «Manolo» a Gavira, que iba vestido como de uniforme de colegio de toda la vida, pantalón gris, chaqueta azul, zapatos formalitos y camisa clara con corbata. Parecía que iba a una graduación.

Dijo Moreno que «el turismo es el motor económico». No ha entregado a Vox por tanto el corazón o la cabeza o las mollejas ni el solomillo pero sí el motor. A partir de ahí, pechá de metáforas se nos pueden ocurrir sobre la futura andadura del Gobierno. Veremos que dice el sector turístico, que tampoco es que sea de la Liga Comunista Revolucionaria. Un sector que notará el cambio, entre otras cosas porque Vox cambiará la manera en la que se asiste a las ferias turísticas, la forma de hacer promoción y los hombres y mujeres que dirigen el engranaje del turismo en la Junta, amplio. Pila de cargos para los de Vox. Habrá que leer los 150 mandamientos del acuerdo. Como diría un castizo: «tanto rollo pa ná». Se acepta la prioridad nacional llamándola arraigo y se mete a Vox en el Gobierno. Como en Aragón, Extremadura y Castilla y León. Habrá 12 consejerías según anunció el presidente y se darán a conocer la próxima semana. A las 19.13, fue investido tras la votación. Jesús Aguirre disolvió el pleno deseando que ganara España y ataviado con una chaqueta color verde Vox.

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