El concierto que nadie pidió

Como muchos malagueños, suelo utilizar el transporte público, el cual revela algo llamativo en una minoría: quienes viajan escuchando vídeos, música o manteniendo conversaciones a todo volumen.

No se trata sólo del ruido; el ruido es la consecuencia de algo más profundo: la renuncia a considerar que comparten un espacio. Nadie espera que un autobús sea una biblioteca, pero sí una cortesía implícita: los demás tienen derecho a viajar tranquilos, a leer, a pensar o simplemente a no tener que aguantar su ombliguismo.

Cuando alguien decide convertir el metro o el autobús en una extensión de su salón, consciente o no, lanza un mensaje: «mi comodidad va antes que usted».

Lo más curioso es que el gesto que lo evitaría es sencillo: unos auriculares, bajar el volumen o esperar unos minutos. Y, sin embargo, el beneficio colectivo sería enorme. La situación suele generar desconcierto y resignación en los demás, pero no suelen hacer nada.

En mi caso, no tengo problema en dirigirme al pasajero en cuestión, cuya reacción suele oscilar entre la sorpresa y la ofensa, pero nos ha de resultar indiferente. No se debe ser impasible ante la falta de consideración. Quizás lo más preocupante no sea el volumen de los teléfonos, sino el volumen del individualismo. Cuando el ombliguismo no le permite percatarse a esa minoría de que el resto también tiene derechos, la convivencia se erosiona.

El transporte público es un lugar común, y eso implica aceptar que no estamos solos. Y es que, a veces, la diferencia entre ser una sociedad un poco más agradable o incómoda radica en lo más sencillo, como ponerse unos cascos o esperar unos minutos.