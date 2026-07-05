El caso de las patatas fritas

Aquí, en Málaga, se exhiben pancartas de rencor y no pasa nada, porque ¿qué es eso de «acabemos con el negocio de la vivienda»?, que se conecta con las pintadas de «ni una casa vacía, ni una familia sin vivienda». Rencor a los propietarios, a usted y a mí. La derechita ni se cosca, o sí, pero mira al cielo pidiendo un poquito de tranquimazin. Yo con mi casa hago lo que quiero dentro de la ley, habitarla, alquilarla, venderla… Estos ataques de inquina a la propiedad privada -artículo 33 de la Constitución- deberían perseguirse con el boe en la mano, ya tristemente se hace con los delitos de odio, que siempre se aplican al enemigo político, pero la propiedad, sus millones de titulares, merece su defensa. El derecho a la propiedad privada es consustancial a las democracias, inimaginables estas sin aquel. Mañana, a alguien se le ocurrirá instalar la guillotina en la Plaza de la Marina y se argumentará su función social. Como compuso Manuelito Gómez, poquito a poco.

En lo macro, nos automarginamos en la OTAN por el dinero, ese 5 por ciento; de la UE, por la energía nuclear, ahora también de Bruselas por el masivo proceso de regularización de migrantes -que se decía de 750.000 y va por 1,2 millones- y, encima, el Tribunal Supremo ve indicios de que puede vulnerar el derecho de la Unión y abre la puerta a llevar el decreto -porque en España se gobierna por decreto, en recuerdo de aquellos ukasi del zar- al Tribunal de Justicia ueíta. Y, para colmo, la ley de nietos. Esto no hay quien lo soporte. El voto exterior por correo tiene ahora más sospechas que nunca, tratándose de los nigromantes que la cocinan. A ver Holmes, ¿qué se trama aquí de cara a las elecciones? El doctor Watson guarda silencio, enciende ceremonioso su pipa con la famosa mezcla Arcadia y mira en todas las direcciones.

Pero es verdad que hace unos días he sentido vergüenza ajena cuando la Comisión Europea ha recibido - en cámara de Faraday- a los talibanes, régimen al que no reconoce, para tratar de la deportación de afganos con delitos. A lo que han llegado los burócratas de las instituciones europeas, ¡ay, Úrsula, mi amor!, qué junteras.

En la Taberna Garibaldi, propiedad de Pablo Iglesias, Sebastián Fiorilli y Carlos Ávila, las prácticas son de otra clase. Del establecimiento, CNT dice que es el «último bastión del abuso laboral». En venganza, en Garibaldi sirven el Durruti Dry Martini. Y menos mal, porque durante la guerra civil los comunistas apiolaron a cuanto anarquista le echaban el guante. Pues pocas bromas con Durruti, don Buenaventura, caído en la batalla. En cuanto al proyecto audiovisual de Pablo, su último juguetito, Canal Red, los extrabajadores dicen que «no te tratan como a un humano, te tratan como escoria». Hay que entender que la pasta es la pasta, la italiana y todas las pastas.

Pero, fíjense, que es tendencia meterse contra las multinacionales, Google, Meta, X, pero no contra la ONU, UNESCO y otras, lo que solo hacen algunos esclarecidos valientes, aunque ahora en verano hay media veda en España para especies de caza menor.

Lo que no se entiende es por qué el pasado año solo 775 personas fueron multadas por orinar en la calle en Málaga, incluidas un 20 por ciento de mujeres. Todos sabemos que son muchos más los infractores pero, claro, la Policía Local no puede estar en cada esquina, y en la Feria no te digo.

Ahora bien, la pregunta que nos planteamos en el Taller de Larios 10 es ¿por qué el Uno se quedó sin sus patatas fritas, chips, de bolsa? Es obvio que les molesta que un corrupto denuncie a otros corruptos, y es el caso que ahora quieren hacer mortadela de Bolonia con Víctor de Aldama. Hiere que colabore con la Justicia. Son los juguetes rotos los que nos permiten llegar a la hez de la sociedad y, por eso, Aldama vale tanto, porque rompe la omertá, y veremos también si Julito interpreta, de fondo, La Traviata, la ópera de Verdi, una tragedia, y España cae en éxtasis con el texto de Francisco María Piave, basado en la obra de Alejandro Dumas, La dama de las camelias:

¡Gocemos! El vino, las risas y el canto adornan la noche; que el nuevo día nos sorprenda en este paraíso. (Se oye música en otra sala). ¿Qué es eso?