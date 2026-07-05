Cofrades en campaña

Hay cosas que cuesta trabajo ver y asumir en el mundo de las Hermandades y Cofradías. Y quizá la más significativa sea la de ver a gente peleada por conseguir la vara de mando. La competición, con sus focos, sus estrategias, sus sonrisas previamente ensayadas y sus fotografías con el cutis alisado con Ia, ha entrado también en los procesos electorales cofrades. Y lo ha hecho no precisamente de puntillas, sino con la discreción de un elefante en el Museo del Vidrio.

Lo que debería ser un ejercicio sereno, casi familiar, dentro de instituciones que forman parte de la Iglesia, se está convirtiendo en algunos casos en un espectáculo que provoca una mezcla de sorpresa, pena y ese sonrojo que a uno le entra cuando ve a un señor mayor decir bro. Elecciones con vídeos de campaña, fotografías de estudio, perfiles en redes sociales milimétricos, folletos, pasquines, lemas motivacionales, publicidad en medios, anuncios segmentados y hasta cierto aire de primarias norteamericanas, aunque aquí en lugar de Iowa tengamos una casa hermandad, una barra de aluminio y un azulejo conmemorativo de 1998.

Naturalmente, las hermandades necesitan gobierno. Nadie discute eso. Los estatutos existen, las normas están para cumplirse y la vida interna de una corporación no puede depender de una tertulia eterna donde cada cual opine según haya desayunado. Hace falta elegir responsables, ordenar criterios, administrar bienes, cuidar cultos, formar hermanos, preparar procesiones, atender caridad y sostener una vida comunitaria que no se improvisa. Todo eso exige personas y profesionales dispuestos a dar tiempo, trabajo y paciencia, que es una virtud muy cristiana aunque haya dejado de tenerse en cuenta.

Cómo se llega hasta ahí

La cuestión no es esa. El asunto es cómo se llega hasta ahí. Porque hay formas y formas. Y tal vez la primera reflexión, aunque incomode, sea admitir que cuando una hermandad llega a unas elecciones con varias candidaturas enfrentadas ya se ha producido, de alguna manera, un pequeño fracaso comunitario. No siempre, obviamente. La vida es compleja, las personas somos limitadas y hay situaciones que empujan a ello. Hay momentos en los que no queda más remedio que confrontar proyectos, estilos o sensibilidades. Pero en una cofradía, que no es un partido político ni una comunidad de propietarios, lo normal debería ser intentar hasta el último minuto una solución de consenso.

Una hermandad no puede vivir instalada en la lógica del bando. No puede dividirse entre vencedores y vencidos como si se estuviera decidiendo el futuro de la civilización. En una cofradía no debería haber adversarios, sino hermanos con criterios distintos. Y esa frase, que queda muy bonita escrita, se demuestra precisamente cuando uno pierde, gana y, sobre todo, cuando tiene que volver a sentarse al lado del otro el domingo siguiente en misa, en un cabildo o en una mesa con un plato de plástico hasta arriba de paella.

Lo preocupante no es que existan elecciones. Lo preocupante es la teatralización creciente de esas elecciones. La conversión de un proceso interno en una campaña pública, abierta, ruidosa y a veces casi profesionalizada.

Y digo yo: ¿Qué necesidad hay? ¿A quién beneficia que la candidatura de una hermandad se publicite fuera de sus cauces naturales? ¿Qué le importa al ciudadano que no es hermano si fulanito propone mejorar el archivo, reforzar la juventud o recuperar la convivencia después de años difíciles? ¿Qué aporta a la Iglesia que se vea desde fuera una especie de disputa electoral envuelta en Photoshop, textos de Chatgpt y mucho deseo de parecer más unido de lo que uno quizá está?

La sobreexposición rara vez ayuda. Al contrario. Tensiona, caricaturiza y convierte en conversación de barra lo que debería resolverse en el ámbito interno de la corporación. Porque una cosa es informar a los hermanos con claridad, transparencia y limpieza, y otra muy distinta es llevar la campaña a la plaza pública como si hubiese que convencer también a ese señor de Twitter que no ha pisado una iglesia desde la comunión de su sobrino, pero que opina con contundencia.

Dañando a todos

Lo más triste de todo es que estas formas terminan dañando a todos. Dañan al que gana, porque llega condicionado por una maquinaria que muchas veces exige pagar favores internos. Dañan al que pierde, porque queda señalado ante propios y extraños. Dañan a los hermanos, porque los obligan a vivir la cofradía como si fuera un campo de batalla. Y dañan al conjunto del mundo cofrade, porque hacia fuera se proyecta una imagen equivocada, mezquina y demasiado humana de algo que, precisamente, debería aspirar a elevar un poco lo humano.

Por eso quizá ha llegado el momento de que las Diócesis y Archidiócesis andaluzas, cada una desde su prudencia y su conocimiento de la realidad local, empiecen a marcar criterios más claros. No se trata de tutelar infantilmente a nadie ni de convertir los procesos electorales en una ceremonia muda. Se trata de recordar unas reglas mínimas de higiene comunitaria. Campañas internas, información sobria, respeto absoluto, ausencia de publicidad exterior, nada de espectáculos digitales, nada de mercadotecnia y, sobre todo, una conciencia muy sencilla que parece haberse olvidado. Una hermandad no se conquista. Una hermandad se sirve.

Servir no luce tanto como mandar. No tiene ese brillo de candidatura bien iluminada ni ese encanto de vídeo con plano lento y música de fondo. Servir suele ser más gris, más cansado y mucho menos rentable para el ego. Consiste en escuchar al pesado, acompañar al hermano difunto, atender al joven, aguantar al antiguo, cuadrar tronos, abrir puertas, cerrar cuentas, ir a cultos aunque llueva y responder con educación al hermano que siempre empieza las frases diciendo que lleva allí toda la vida. Eso sí que es una campaña electoral exigente. Y, además, dura cuatro años.

La Semana Santa es otra cosa. Las cofradías son otra cosa. Son demasiado importantes para convertirlas en una feria. Lo que representan en Andalucía, en lo religioso, en lo cultural, en lo social y en lo sentimental, no puede quedar reducido a la estampa ridícula de una pancarta, un vídeo o una sonrisa tuneada por un filtro.

Cuando lo importante es ganar, casi siempre empieza a perderse lo único que merecía la pena conservar.

Viva Málaga.