No éramos flojos

Ha tenido que subir el termómetro en el norte de España para que media nación descubra una verdad elemental: cuando el andaluz se queja por trabajar a cuarenta grados no lo hace por folclore ni por pereza regional ni por buscar excusas peregrinas a la hora de doblar el espinazo. Trabajar a cuarenta grados, aquí o allá, es, simplemente, una forma bastante rápida de quedarse seco como un bacalao, mareado como una peonza y con el cerebro funcionando a la velocidad administrativa de agosto.

Durante años, desde ciertas alturas mucho más fresquitas, se nos ha mirado a los andaluces con esa mezcla de sorna y superioridad con la que se observa al indígena pintoresco. Que si la siesta, que si cerramos a mediodía, que si el abanico, que si el gazpacho, que si aquí nadie quiere trabajar cuando aprieta el sol. Como si el sol andaluz fuera una anécdota turística puesta por la Junta para vender postales y no una bestia blanca que cae a plomo sobre tejados, obras, olivares, puertos, oficinas sin aire y aulas donde se derriten hasta las tizas.

Sin embargo y de repente, cuando al calor le da por cruzar Despeñaperros hacia arriba comienza la sana pedagogía. Ahora sí. Y qué pedagogía, oigan. En cuanto el Cantábrico ha dejado de parecer el Cantábrico y algunas ciudades del norte han probado ese aire espeso que no se respira, sino que se mastica, han aparecido los editoriales serios, las quejas razonables y las palabras técnicas: estrés térmico, riesgo laboral, adaptación horaria, climatización de centros públicos, protocolos, emergencias y venga más, que diría Torrente.

Pues bienvenidos al club, señores. Aquí llevamos décadas llamándolo verano. Y no es que uno se ría del mal ajeno, aunque quizá un poquito sí, con cariño cristiano, porque lo que está ocurriendo en el norte es serio. Nadie está preparado para vivir en edificios pensados para guardar calor cuando el calor se instala dentro como un cuñado en Navidad. Nadie duerme bien cuando la madrugada alcanza los treinta grados. Nadie rinde igual cuando el cuerpo dedica media jornada a no desplomarse. Y nadie debería trabajar en una azotea, una carretera o una obra bajo un sol que convierte el casco en una olla exprés.

Y eso, señoras y señores, lo sabemos muy bien en Andalucía. Lo saben los albañiles que entran al tajo antes de que amanezca, lo saben los jornaleros del olivar, lo saben los camareros que cruzan terrazas como si atravesaran Mordor, lo saben los funcionarios, los sanitarios, los maestros y los transportistas. Lo sabe cualquiera que haya visto una persiana bajada a las tres de la tarde y haya entendido su porqué, más allá de arrojar un comentario irónico sobre la siesta.

Porque esa es la clave. Durante demasiado tiempo se confundió prudencia con flojera, adaptación con holganza, inteligencia climática con poca afición al trabajo. Y no. Cerrar cuando el sol parte las piedras no es rendirse, es sobrevivir. Madrugar para adelantar faena no es trampa, es organización. Echar una cabezada breve cuando el cuerpo no puede más no es decadencia moral, es fisiología básica, aunque no venga en inglés ni lo explique un consultor con PowerPoint.

Nuestros abuelos ya conocían la trama sin necesidad de congresos sobre sostenibilidad: casas con muros gruesos, patios, cal, sombra, persianas, botijos, jornada partida, vida al caer la tarde… Aquello no era atraso, sino los capeos de una civilización adaptada al infierno.

Pero ahora que el infierno ha empezado a empadronarse también en el norte, quizá convenga revisar algunos chascarrillos nacionales, porque el clima ni negocia ni distingue entre acentos. Cuando aprieta, aprieta. Y entonces, todos, gallegos, cántabros, vascos, castellanos, catalanes, madrileños y andaluces, descubrimos, ¡eureka!, que el cuerpo humano tiene límites. Qué cosa tan revolucionaria.

Así que menos bromitas con la siesta, menos paternalismo con el sur y menos llamar vagancia a lo que siempre fue sensatez. Andalucía no ha vivido de espaldas al trabajo. Ha trabajado mirando al sol de frente, que se dice pronto. No es cosa menor, que diría Rajoy, es cosa mayor. Y ahora que otros empiezan a sudar la lección, quizá entiendan por fin que aquí no éramos flojos, éramos la vieja guardia del sur, éramos veteranos.