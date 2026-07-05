Manifestación malaguista

Más de 180.000 personas se dieron cita en la celebración del ascenso del Málaga, ataviados, en su inmensa mayoría, con equipaciones, bufandas y otras prendas blanquiazules. En otras palabras, un 30% de la población del municipio de Málaga. O un 10% si nos referimos a la provincia. Una absoluta barbaridad. No ha faltado quien ha querido comparar estas cifras con las de marchas o manifestaciones de reivindicación política o social convocadas en estos últimos años, que reunían a no más de 15.000 o 20.000 personas, criticando que la ciudadanía sí se anime a salir a la calle para celebrar un logro futbolístico pero no para luchar por la vivienda o por la sanidad. Entiendo la crítica, pero la comparación es algo tramposa. No es justo comparar la implicación en la celebración con la implicación en la lucha. Si hacemos la comparación exacta, veremos que el ratio de participación es similar. Un análisis de la asistencia histórica a La Rosaleda nos permite comprobar que en épocas de penurias la asistencia al estadio ha sido menor y que, en cualquier caso, en esos momentos de vacas flacas el seguimiento partido a partido lo hace un número muy inferior a esas 180.000 personas que sí acuden a la celebración del logro correspondiente. Al igual que pasa en la política y en lo social, sólo unos pocos están en la lucha constante haciendo posibles los logros que, cuando se terminan de conseguir, son, si no celebrados, al menos disfrutados por una inmensa mayoría de ciudadanos. No hay más que mirar la historia. Sólo unos pocos hicieron frente a una dictadura para conseguir una democracia de la que todos disfrutamos hoy.