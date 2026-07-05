Revolución y paz

Hay un instante, tras cada catástrofe, en el que el ser humano se desnuda por completo. Y en ese instante conviven, sin pudor, la más alta vileza y la más pura grandeza. Venezuela lo está mostrando estos días con una crudeza que duele. Los terremotos del pasado 24 de junio dejaron miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos, ciudades enteras convertidas en escombros y familias buscando, todavía hoy, a los suyos entre los edificios caídos. Y sin embargo, lo que más indigna no es solo la fuerza de la tierra, sino la respuesta de quienes debían protegerlos.

Se han denunciado agentes de policía saqueando hoteles derrumbados, funcionarios impidiendo que la ayuda humanitaria llegue directamente a los damnificados, control militar impuesto sobre el reparto de alimentos y agua mientras la ciudadanía carece de lo esencial. La corrupción del chavismo, tan arraigada durante décadas, no se ha detenido ni ante la muerte. Se repite, además, una historia ya vivida: en 1999, tras los deslaves de La Guaira, el propio régimen rechazó la ayuda internacional por puro cálculo político. Hoy, más de veinticinco años después, el patrón vuelve a dibujarse: el poder antes que las personas, el control antes que la vida.

Y sin embargo, junto a esa vileza institucional, florece algo que restituye la fe en lo humano: el pueblo llano, sin recursos ni mando, organizándose para repartir comida, cavar entre las ruinas, acoger a quien lo ha perdido todo. Voluntarios anónimos, vecinos que apenas tienen para sí mismos y que igualmente comparten lo poco que les queda. Ahí está la paradoja que nos define como especie: somos capaces de la crueldad más fría y, al mismo tiempo, de la solidaridad más desinteresada, a veces en el mismo país, en la misma calle, el mismo día.

Necesitamos una revolución humana, no una revolución de banderas ni de partidos, sino una que nos devuelva a lo esencial: que nadie es más que nadie, que ningún ser humano merece pasar hambre mientras otro decide quién puede o no recibir ayuda. Ante un terremoto, ante cualquier catástrofe natural, deberíamos ser capaces de olvidar ideologías y fronteras y recordar que, antes que ciudadanos de un régimen o de otro, somos todos igualmente vulnerables, igualmente mortales, igualmente humanos.

Lo que ocurre en Venezuela no es solo una tragedia natural: es un espejo. Nos muestra hasta dónde puede llegar la bajeza de quienes ostentan el poder y, al mismo tiempo, hasta dónde puede llegar la grandeza de quienes no tienen nada más que ofrecer que sus propias manos. Nos hace visible que el mundo necesita cambiar.