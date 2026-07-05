Vacaciones en familia: ese deporte de riesgo llamado convivencia

Hay un momento del verano que nunca aparece en los anuncios de helados.

Sucede más o menos al tercer día de vacaciones. La casa parece haber sido saqueada por un pequeño ejército, alguien lleva diez minutos gritando "¡Mamáááá!" desde una habitación, porque no encuentra algo que, por supuesto, está delante de sus narices... Otro jura que se está muriendo de aburrimiento rodeado de más juguetes que una tienda y tú empiezas a ver que septiembre se ve como una luz diminuta y muy lejana al final de un oscuro túnel que se llama verano.

Y entonces llega la culpa por estar mirando el calendario a ver cuánto falta para que tus críos vuelvan al cole.

"¿No se suponía que las vacaciones eran para disfrutar?"

Sí. Pero también son la época del año en la que más horas pasamos conviviendo. Y convivir, aunque queramos mucho a quienes tenemos delante, también genera fricción.

Es como esas parejas que presumen de que nunca discuten. Claro... si uno trabaja de mañana y el otro de noche, bastante mérito tiene coincidir para pelearse.

Con los niños ocurre algo parecido.

Cuando la estructura desaparece

De septiembre a junio, el colegio ocupa una parte enorme de su vida. No solo aprenden Matemáticas o Lengua. Aprenden a esperar su turno, a seguir una rutina, a relacionarse con otros niños y a vivir dentro de una estructura bastante, estable, segura y predecible.

Y, de repente, todo eso desaparece.

Lo sustituimos por campamentos, playa, piscina, abuelos, excursiones o actividades que, dicho sea de paso, suelen ser estupendas. Pero el cerebro infantil no interpreta un campamento igual que interpreta el colegio. Cambia el entorno, cambian las normas, cambian los horarios y cambia hasta la forma en la que transcurre el día.

A eso súmale otra paradoja maravillosa de la infancia. Llegan cansados, pero llegan revolucionados.

Los adultos entendemos el cansancio como la necesidad de tirarnos en el sofá sin hablar con nadie. Los niños parecen funcionar con otro sistema operativo. Tú necesitas tres días para recuperarte de una semana intensa. Ellos tardan exactamente lo que dura el trayecto del coche hasta casa para empezar a hacer parkour sobre el sofá.

¿Es que nunca se cansan?

No es que no estén cansados.

Es que su sistema nervioso todavía está procesando toda la estimulación acumulada.

Y ahí aparece una palabra que escuchamos muchísimo pero que pocas veces explicamos bien: la asertividad.

La psicóloga Olga Castanyer, autora de «La asertividad: expresión de una sana autoestima», lleva años insistiendo en una idea que me parece fundamental: la asertividad no es decir todo lo que pensamos sin filtro, sino aprender a expresar lo que sentimos, pensamos o necesitamos respetándonos a nosotros mismos y respetando también a quien tenemos delante.

Dicho de otra manera: la asertividad no es un don.

No hay personas que nazcan con un «gen asertivo», es una habilidad y las habilidades se entrenan. Igual que aprendemos a conducir, a cocinar o a hablar un idioma.

La buena noticia es que también podemos entrenarla en familia, la palabra clave es precisamente esa: práctica.

¿Te has quedado pensando en la asertividad?

No quería despacharla en un par de párrafos porque, sinceramente, creo que es una de las habilidades más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos… y también una de las que peor nos enseñaron a nosotros.

Por eso he preparado un artículo donde profundizo en qué es realmente la asertividad, porqué los niños contestan mal muchas veces sin querer “desafiarnos” y cómo podemos empezar a poner límites sin gritos. Además, al final encontrarás una lámina descargable con diez frases que pueden ayudarte a entrenarla en casa.

Porque comunicarse mejor no consiste en encontrar la frase perfecta.

Consiste en entrenar una forma distinta de relacionarnos.

En profundidad Si quieres saber más sobre la asertividad, pincha aquí

Habrá días en los que nos saldrá bien.

Y habrá otros en los que, después de leer esta columna, acabaremos diciendo exactamente aquello que nos habíamos prometido no volver a decir.

Bienvenidos a la crianza.

No existe una familia que aplique todas las herramientas todos los días ni un padre o una madre que no pierda la paciencia alguna vez.

La diferencia no está en hacerlo perfecto, está en volver a intentarlo. Y aquí entra otro concepto que me gusta especialmente: la psicología positiva.

La psicóloga Jane Nelsen, creadora del modelo de «Disciplina positiva», lleva décadas defendiendo una idea tan sencilla como poderosa: los niños necesitan adultos que sean firmes y amables al mismo tiempo.

Por eso muchas veces no basta con decir las cosas.

Hay que hacerlas visibles.

Hay que convertir los acuerdos en algo que todos puedan recordar. Los acuerdos funcionan mucho mejor cuando dejan de depender de la memoria.

Si alguna vez has pensado: “Ayer lo entendió perfectamente… ¿cómo es posible que hoy volvamos a discutir por lo mismo?”, no eres la única persona del planeta.

He preparado otro artículo donde explico una herramienta muy utilizada en psicología y educación: la economía de fichas. Descubrirás por qué funciona, cómo empezar sin complicarte la vida y podrás descargar una plantilla lista para imprimir.

En profundidad Si quieres saber más sobre la economía de fichas, pincha aquí

No, no hay magia

Y antes de despedirme, quiero contaros algo que rara vez aparece en los libros.

Estas herramientas no son magia.

No arreglan una discusión en diez minutos.

No consiguen que un niño recoja su habitación por arte de magia.

Y tampoco evitan que tú vuelvas a levantar la voz algún día.

Porque educar no consiste en dejar de equivocarse.

Consiste en equivocarse un poco mejor cada vez.

Habrá semanas en las que pensarás que has encontrado la fórmula perfecta.

Y al martes siguiente descubrirás que tu hijo ha decidido ponerla a prueba.

No pasa nada.

Igual que ellos aprenden por ensayo y error, nosotros también.

¿Por qué nos exigimos aprender a educar sin tropezar nunca?

Quizá las vacaciones no sean la prueba definitiva de nuestra paciencia.

Quizá sean, simplemente, el mejor gimnasio para entrenar esas habilidades que queremos que nuestros hijos aprendan algún día.

Y, si somos capaces de regalarnos el mismo margen de aprendizaje que les concedemos a ellos, es muy posible que al final del verano no tengamos una familia perfecta.

Pero sí una familia que sabe escucharse un poco mejor.

Y, créeme, eso ya es un magnífico comienzo.