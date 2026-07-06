Con la vista puesta en 2030

Mikel Oyarzabal de España celebra un gol en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria. / Lavandeira Jr / EFE

El enésimo derbi ibérico en competición oficial tiene esta noche un premio superlativo. España y Portugal se juegan los cuartos en Dallas. Buscarán un billete entre los ocho elegidos para intentar alcanzar la corona mundial a defender en 2030. Son las cosas del destino. En la cita para dentro de cuatro años compartirán protagonismo dos de las principales potencias del fútbol europeo, junto a un combinado de Marruecos que ya está en cuartos y que en su caso buscará las semifinales frente a la vigente subcampeona, Francia.

Hoy hay cuentas pendientes. La historia es favorable a la campeona del mundo en Sudáfrica 2010, pero todavía escuece el título de Nations League que alimenta esa sed de revancha entre los combinados que lideran el jovencísimo Lamine Yamal y un Cristiano Ronaldo a las puertas de su retirada como futbolista internacional.

Los portugueses obtuvieron el pasado año el título de la UEFA Nations League a raíz de una tanda de penaltis que sucedió al 2-2 con el que concluyó el tiempo reglamentario. La rivalidad entre países ibéricos se remonta a hace más de 100 años. En todo un siglo de trayectoria los encuentros oficiales se elevan a la cifra de 41.

Sólo seis veces vencieron los lusos, por hasta 17 victorias de España. No hubo ganador en el resto de encuentros, un total de 18. La historia también es favorable en cuanto a goles anotados. Fueron en ese historial hasta 79 dianas las anotadas por la selección española, por 47 del combinado portugués. En el apartado goleador, España también lidera el registro con 79 tantos a favor por 47 en contra.

Si sólo nos fijamos en los mundiales hay páginas inolvidables con firma española. Por ejemplo, en la clasificación de 1934 el triunfo fue incontestable la victoria de la Roja: 9-0. Pero las fuerzas en los últimos tiempos están mucho más igualadas. En Sudáfrica 2010, en ese camino hacia la primera estrella para la camiseta española, un solitario gol de David Villa, también en octavos de final, decantó la balanza.

Sin que hubiese choque eliminatorio, ocho años después, españoles y portugueses firmaron tablas en la fase de grupos. Rusia 2018 deparó un 3-3, que tuvo como protagonista fundamental a Cristiano y su aún recordado triplete. El guión está ahora bastante renovado. Porque el relevo generacional registrado en ambos combinados es bastante importante.

Cristiano Ronaldo intentará agrandar su leyenda goleadora, con esta participación, a sus 41 años, en la que ya es su sexta participación en un Mundial. Y los jóvenes talentos españoles, vigentes campeones de Europa, buscarán imponer ese estado físico del que por momentos se ha dudado. Luis de la Fuente mantiene la incógnita de Nico Williams, pero también ha aplicado sesiones específicas, por su estado de forma, a nombres propios tan significativos como los de Lamine Yamal, Pedro Porro o Laporte.

Con el magnífico concurso de Dani Olmo en la primera eliminatoria ante Austria, así como la puntería de un Oyarzábal que sigue en racha, la selección portuguesa dirigida por el español Roberto Martínez ha intentado aislarse de esa euforia que generó la victoria ante Croacia.

La batalla ibérica con los cuartos en juego empezará a las nueve, pero Martínez y De la Fuente ya han empezado a librarla con sus declaraciones en las horas previas. «El pasado no juega. Portugal nos ganó la Nations League en los penaltis y sabemos de lo que son capaces. Esta vez no habrá margen de error; es una final anticipada y el grupo está mentalizado para sufrir y competir hasta el último segundo», ha manifestado el seleccionador sin dar detalles definitivos sobre la posible participación de Nico Williams.

Por su parte, Roberto Martínez ha subrayado el físico que despliega España, con jugadores como Rodri entre los que más kilómetros han recorrido en el Mundial: «Tienen una energía joven fantástica, pero nosotros contamos con la experiencia de saber jugar y ganar estos partidos límite». Así aludió indirectamente a un Cristiano que sostiene que afronta cada partido de este Mundial «como si fuera el último» de su carrera. ¿Será entonces España la que lo jubile?