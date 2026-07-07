El alcalde de Málaga se ejercita

«Estoy cambiando mi agenda y si consigo hacer más deporte, ahí estaré», ha dicho -otra vez- Francisco de la Torre, alcalde de Málaga al ser preguntado acerca de si se va o no a presentar de nuevo como candidato a la alcaldía.

Ayer lunes según su agenda oficial tenía un acto totalmente prescindible a las nueve y poco de la mañana en el sexto pino. No sabemos si sacará más tiempo para hacer deporte pero sí lo está sacando para repetir la misma idea.

Cuando uno levanta pesas, pasado un tiempo las levanta de más peso, con más agilidad y con mayor resistencia. Y puede hacer más repeticiones. El alcalde, a medida que repita este argumento lo irá haciendo más ágil y fácil, pareciera (hacerlo y repetirlo) un deporte en sí mismo. O sea, como lo diga un par de veces más, se presenta. No digamos nada si consigue además tiempo para ir a nadar o andar.

De la Torre es ya un gurú de los beneficios del deporte, cuando en realidad su ejemplaridad viene de lo mucho que trabaja. Está convirtiendo su principal virtud, estar en todos los sitios, en una debilidad. Justo ahora que empezaba la quinta ronda de dar la mano a todos los habitantes de Málaga.

Le quedan dos Telediarios para ser la imagen de una cadena moderna de gimnasios. Cuando en realidad el secreto de su envidiable jovialidad, memoria, forma física y agilidad de pensamiento, es no haberlos pisado demasiado. Es más de lo aeróbico.

Muchos oponentes políticos o delfines que en estos veintitantos años han soñado con ser alcalde o alcaldesa y han confiado en que el tiempo, cronos, les hiciera el trabajo, lograron que lo hiciera, sí, pero con ellos. Devorados.

El tiempo nos alcanzará a todos, lo que nadie sabe es cómo van los turnos.

El alcalde piensa en el auditorio o en los puentes plaza sobre el Guadalmedina pero su cabeza está al mismo tiempo en que tendría que estar con el chándal. Ese pensamiento está entrenando.