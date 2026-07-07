El arte de contar chistes

Tener un amigo que cuente bien los chistes es un tesoro. Solo con verle se ensancha el corazón. Y al escucharle se ve el mundo por una rendija que libera los deseos. Nos encontramos en el reino de la gracia. No de la sobrenatural, que sería otro tema, sino de la humana, muy humana. Gracia, en definitiva. Quien cuenta bien un chiste y destapa la caja de la risa o la sonrisa cómplice es un artista. Habría que darle, además del agradecimiento, un premio.

Los chistes o píldoras de verdad en pequeñas dosis, son muy variados. Los hay cortos y largos. Como los hay verdes, marrones o colorados. Un mundo sin chistes sería invivible. Nos moriríamos de aburrimiento. Es cierto que los memes, dentro de la revolución digital, están aparcando el chiste. Una pena, porque es como tomar una buena ensalada sin sal ni aceite. Mucha gente confiesa que no ha contado nunca un chiste. Me resulta sospechosa. Como me resultaría si dijera que no se ha enamorado nunca. Menos mal que se redimen un tanto si gozan y ríen escuchándolos. Más raros, si cabe, son aquellos que no los entienden y te piden que se los expliques. Una tortura. Se parecen a quienes exigen que des una definición muy precisa del amor. Existen chistes que se nutren de una profesión, un estado vital del tipo que sea o de un trozo de este mundo. A mí «los de Bilbao» me encantan, aunque reconozco que no soy muy objetivo. Pero creo que rezuman dureza y ternura. Y hacen reír, esa maestra de la vida, a cualquiera. Deberíamos reivindicar el chiste. Porque el humor es fundamental. Una sociedad sin humor carece de energía. Y atrae a fantasmas y demonios. Y una sociedad que hace del slogan y el insulto su santo y seña se desangra. Volvamos al chiste. No ganaríamos todo. Pero si una batalla.