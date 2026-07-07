Cambios sobre cambios

Para los de aquí, el verano arrancó con todas las noticias que ya nos sabemos: el inicio de manera rápida con la salida de Ibon Navarro del banquillo cajista, la llegada de Txus Vidorreta y el fichaje de Cameron Hunt. Todo ello, en la mitad de un mercado de los más extraños que se recuerda en los últimos tiempos.

Y si no nos parece extraño, no sé de qué otra forma calificar la repetición en la figura de Pedro Martínez de aquello que se vivió en Valencia en 2017, donde el entrenador catalán dejó aquel banquillo tras conquistar el título de liga. Es curioso que las dos veces que el Valencia Básket gana una liga es con Pedro Martínez al mando y éste no repite la temporada siguiente.

Vale que las circunstancias son muy diferentes de una vez a otra. Igual que este año los levantinos han rozado la excelencia en el juego, hace nueve años, el golpe que dio el Unicaja en la Eurocup en la misma Fuente de San Luis no estaba olvidado, pero como paralelismo casual, está ahí.

Ahora, el club admirado en todo el país se enfrenta a una reconstrucción brutal, entre las salidas que este mercado ha ido provocando en jugadores capitales, sin importar o no si estaban o no disponibles, a base de la ejecución de cláusulas de salida que si bien engordan el presupuesto, en la práctica destrozan el proyecto. Hay que añadir, además, la salida del entrenador, verdadera piedra angular y aunque seguro llegarán grandes jugadores, como ha ocurrido con el ex cajista Dylan Osetkowski, la solidez de los de la capital del Turia sale muy tocada de este inicio de verano.

En lo que realmente nos ocupa, el Unicaja se mueve lentamente, más en la salida de piezas que en lo que realmente ocupa e ilusiona a la gente, que son los fichajes.

Con la baja de Emir Sulejmanovic (con probable destino en Badalona), y presuponiendo que ninguno de los tres jugadores que llegaron con la temporada comenzada va a seguir (Chase Audige, Justin Cobbs y Augustine Rubit), ninguno de los refuerzos del curso pasado tendrán mayor recorrido en Málaga, porque tampoco siguen Xavier Castañeda y James Webb, lógico entre rendimiento y novedades, pero se trata de cambiar los cambios.

Está aún en modo pendiente la situación de Chris Duarte, que se volvió a su país para jugar con su selección las ventanas FIBA. Viendo al dominicano jugar, seguro que se piensa que es un jugador de lo más apetecible y sobrado de talento, pero no sería lógico pensar que veamos desarrollar su carrera en Málaga, aún habiéndose cambiado el entrenador.

Y digo esto, porque no me creo que la decisión tomada en su momento de apartar al jugador fuera obra sólo de Ibon Navarro, cosa que ahora con Txus Vidorreta podría tomar otro cariz. Y es que aquella decisión trascendía más allá del banquillo. Ahora, con los expedientes por resolver, todo esto va por un lado y no sé si el alto contrato del jugador caribeño lo mantendría en Málaga.

La canibalización del mercado y la necesidad de ir esperando turno hace que haya que ir con pies de plomo, no sólo en el tema de fichajes, sino en borrar del horizonte eso de ser víctima de un pago de cláusula, cosa que tampoco creo que viniera bien para lo que se quiera montar esta próxima temporada.

Los rumores, que no son sino el plato principal de este menú de verano, también colocan a otro de los jugadores importantes y caros del Unicaja en el mercado, Olek Balcerowski, cosa que desde fuera no termino de entender. Hablar de los problemas y de los aspectos negativos en su juego me parece tener demasiado a mano la caja de las justificaciones o las excusas para darle salida, sobre todo si no viene el típico club Euroliga, cosa ante la cual, ya estamos vacunados con el fármaco de la resignación. Y hablo de excusas, porque dar como no útil para este Unicaja a un jugador interior de 25 años me parece que no puedo calificarlo de otra forma.

Rozando al primer equipo, también se ha comunicado el cambio en la dirección de la cantera cajista, con la salida por jubilación de Ramón García, llegando Paco Aurioles en su lugar, noticia adelantada por La Opinión de Málaga.

Dejando de lado lo poco usual que es en el deporte profesional que se llegue a una jubilación por edad de un dirigente, a priori tan importante como responsable de guiar algo que siempre se nos ha vendido como viga maestra del club: las divisiones inferiores, entiendo como una buena noticia que Paco Aurioles sea elegido para un cargo tan importante.

Personalmente, espero que las decisiones que tome dinamicen, adapten y, sobre todo, revitalicen a lo que lamentablemente y por causas muy diversas ha ido teniendo cada vez menor incidencia e importancia en el club.

Las circunstancias que han rodeado a la cantera con el paso de tiempo han cambiado tanto o más que lo ha ido afectando al resto de nuestro deporte. Y con estas cosas me viene a la memoria lo que hizo en su día el sindicato de jugadores ante la Ley Bosman, los comunitarios B, el acuerdo de Cotonou… un lamento sin fin que más allá de traducirse en indignación cuándo algún caso tocaba muy cerca, se queda en nada.

Pues no queda nada más que adaptarse e intentar aprovechar lo que ha tocado vivir.