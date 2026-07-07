Freud y los chistes

Me llena de orgullo y satisfacción que mi antiguo profesor y amigo Javier Sádaba escriba unas notas sobre la bendición de la risa y de aquellos que la naturaleza ha dotado de la facultad de contar chistes en La Opinión de Málaga. Doy fe de que éste es su caso. Y me atrevo a apostillar con estas líneas que el tema del ‘chiste’ (Witz, en alemán) no es para tomárselo a chiste. Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, la dedicación del insigne Sigmund Freud al ‘gracioso gracejo’, quien solo se salió del guion de la elaboración de su sesuda e influyente ‘Teoría del Aparato Psíquico’ para un tema como éste, que se atrevió a retomar tras más de veinte años de silencio académico en su trabajo sobre ‘El humor’ de 1927. Su lugar canónico original es el texto fechado en 1905, ‘El chiste y su relación con lo inconsciente’. Porque los chistes, junto con los sueños y los lapsus lingüísticos, constituyen una de las vías regias para acceder al continente que acababa de descubrir con gran desparpajo: lo inconsciente.

Sus fuentes, que no oculta, son intelectuales de la época de la talla del poeta Jean Paul Richter (los chistes son meros juegos con ideas, dice) o los filósofos Theodor Vischer, Kuno Fischer o Theodor Lipps. Los caracteres de la comicidad están en juego en todos ellos, aunque Kant recele de los chistes, por inocularnos un peligroso engaño momentáneo, pudiendo sembrar en nosotros el desconcierto que poco conviene a la ilustración. Fischer dice, no obstante, que «el chiste es un juicio que juega», parte fundamental de la conducta estética, libre de argollas y ataduras diversas, enraizado en el reino de la libertad, en oposición al gris mundo del trabajo. El ‘Homo Ludens’ al que apela el gran Huizinga exige, digámoslo en términos freudianos, «matar al padre productivo»; el ‘Homo Faber’ debe morir, parafraseando el estribillo de esa penosa canción que las Nancys Rubias de Mario Vaquerizo dedicaban a la muñeca Barbie.

Los comentaristas de Freud se deshacen en las virtudes del vienés para poner en su sitio al chiste y a sus propiedades más características, entre las que cabe citar, su carácter activo, su referencia y connivencia con el contenido del pensar, el hecho de ser un breve juicio juguetón, su capacidad para procurar la cópula entre cosas y aspectos desemejantes, el enfrentamiento entre representaciones cognitivas, el empeño de encontrar un sentido en lo que carece de sentido, el hecho de escarbar en aquello que está escondido en las huellas inconscientes y su capacidad para permitirnos acceder a una especie de iluminación tras un momento inicial que nos sumerge en el desconcierto.

Quien tiene un chiste, tiene un amigo. Y si encima tenemos un amigo que sabe contarlos, mejor que mejor.