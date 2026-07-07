Jisoo y su 'Novio a la carta': el Tinder que ya no necesita personas reales

Hay series que entretienen. Otras hacen reír. Algunas consiguen emocionarnos. Y luego están esas que, casi sin darte cuenta, te dejan, sorprendentemente, dándole vueltas a una idea mucho después de que aparezcan los títulos de crédito. 'Novio a la carta' ('Boyfriend on Demand'), el nuevo K-drama cuqui-distópico de Netflix, pertenece a esta última categoría.

La serie está protagonizada por Jisoo, integrante de la consagrada banda de K-Pop BLACKPINK, que vuelve a demostrar el enorme magnetismo internacional que la acompaña desde hace años. En esta ocasión interpreta a Seo Mi-rae, una editora de webtoons completamente desbordada por el trabajo y escaldada por las decepciones sentimentales que descubre un revolucionario servicio de realidad aumentada capaz de ofrecer algo que hasta hace poco solo pertenecía al terreno de la ciencia ficción: un novio diseñado íntegramente por inteligencia artificial.

Y ahí reside uno de los mayores aciertos de la serie. No estamos hablando de una aplicación que conecte a personas reales mediante avatares. No es Tinder llevado a la realidad virtual. Es un paso mucho más allá. La otra persona desaparece completamente de la ecuación. La inteligencia artificial construye desde cero una pareja capaz de adaptarse a nuestros gustos, nuestras inseguridades y nuestras necesidades emocionales. Si quiere atención, Mi-rae activa un perfil; si el avatar comienza a resultar incómodo, basta con apagar el dispositivo o cambiar de modelo con un simple clic.

Junto a Jisoo encontramos a Park Kyeong-nam, interpretado por Seo In-guk, a quien conocemos por 'El juego de la muerte' ('Death's Game') y 'Café Minamdang', entre muchas otras producciones surcoreanas. Su personaje representa justo lo contrario que promete el algoritmo: alguien imprevisible, imperfecto, competitivo y profundamente humano.

Mención aparte merece Lee Ji-yeon, interpretada por Ha Young, a quien muchos recordarán por 'Doona!' o 'Mouse'. Sin desvelar demasiado, es uno de esos personajes secundarios que terminan robando la escena cada vez que aparecen. Buena parte del humor de la serie pasa por ella, pero también una reflexión sorprendentemente interesante sobre la rapidez con la que terminamos normalizando cualquier tecnología cuando empieza a facilitarnos la vida.

El reparto se completa con Gong Min-jeung y otros rostros muy reconocibles para los seguidores habituales del drama coreano, dentro de una historia ambientada en el competitivo universo de los webtoons, un formato nacido para leerse en el teléfono móvil y que hoy constituye una de las principales canteras creativas de la industria audiovisual surcoreana.

¿Un futuro remoto o el ahora mismo?

Y fue precisamente viendo 'Novio a la carta' cuando regresó a mi memoria una imagen que llevaba décadas guardada. Como si el algoritmo hubiera decidido echarme una mano mientras escribía esta columna, unos días después me apareció uno de esos anuncios de aplicaciones de novelas románticas que invaden nuestros móviles. Ya conocen el género: hombres lobo irresistibles, vampiros atormentados, multimillonarios tan atractivos como emocionalmente inaccesibles o el eterno CEO despiadado que, en el fondo, solo necesitaba que alguien lo comprendiera. Lo que no esperaba era descubrir que la inteligencia artificial ya había dado un paso más. La aplicación no solo te invitaba a leer la historia. Te proponía elegir al protagonista con el que querías interactuar, conversar con él e incluso convertirte en un personaje más de la trama. Confieso que me quedé unos segundos mirando la pantalla. No porque me pareciera una idea descabellada, sino porque comprendí que 'Novio a la carta' ya no estaba imaginando un futuro remoto. Simplemente había llegado unos pasos antes que nosotros.

Hace muchos años visité el Barrio Rojo de Ámsterdam. Recuerdo caminar por sus calles y toparme con esas icónicas vitrinas donde las mujeres permanecían expuestas tras el cristal, exhibidas inmóviles como maniquíes vivientes en un escaparate de carne y deseo. Fue un choque brutal que se me quedó grabado a fuego: la deshumanización absoluta de la persona, reducida a un producto comercial de consumo inmediato listo para ser elegido con la mirada.

Hoy, en plena era de la hiperconectividad, ya no hace falta viajar a los Países Bajos para presenciar ese mercado de escaparates humanos. Todos llevamos una réplica exacta de esas lunas de Ámsterdam metida en el bolsillo del pantalón. Deslizar el dedo compulsivamente a la izquierda o a la derecha en la pantalla de Tinder o Bumble es el nuevo window shopping afectivo de nuestra era.

Pero 'Novio a la carta' nos obliga a dar un paso más en esa evolución. Tinder todavía nos pone delante personas reales. La serie elimina incluso esa última barrera. Ya no buscamos a alguien compatible. La inteligencia artificial fabrica directamente a la persona que creemos necesitar.

Es, probablemente, la tesis del sociólogo Zygmunt Bauman llevada al extremo tecnológico definitivo. En su célebre concepto de la sociedad líquida, Bauman advertía de que los vínculos sólidos estaban siendo sustituidos por conexiones rápidas, reversibles y de consumo inmediato. Jisoo encarna perfectamente esa fragilidad contemporánea: una mujer que no ha dejado de creer en el amor, sino que ha dejado de confiar en el riesgo que implica amar.

El 'efecto Linkedin'

Lo verdaderamente perverso es que esta lógica ya no se limita a nuestras relaciones sentimentales. Ha colonizado también nuestra vida profesional. Es lo que yo llamo el 'efecto LinkedIn'.

En la gran red social del postureo corporativo todos aprendemos a vendernos como si fuéramos un producto premium. Retocamos fotografías, maquillamos biografías, inflamos habilidades, exhibimos resiliencia, liderazgo, proactividad y un sinfín de competencias casi sobrehumanas para competir en un mercado laboral que, paradójicamente, suele devolvernos ofertas cada vez más precarias. Construimos nuestro propio escaparate exactamente igual que hacemos en las aplicaciones de citas.

Exigimos candidatos emocionales premium con el mismo nivel de exigencia con el que las empresas buscan perfiles imposibles. Pero el desenlace suele ser parecido. El brillante candidato de LinkedIn puede terminar siendo tan falible como cualquiera, y aquel aparente partidazo de Tinder acaba siendo simplemente alguien que, como nosotros, aprendió a mostrar su mejor versión para sobrevivir al escaparate digital. La burbuja termina explotando porque ningún algoritmo, ningún filtro y ningún perfil son capaces de sustituir la experiencia de convivir con un ser humano real.

Frente al confort de la fantasía programada de Jisoo, la serie nos lanza el cable a tierra a través de Park Kyeong-nam, interpretado por Seo In-guk, un colega de oficina caótico, competitivo, despeinado y real. Un hombre que no sigue ningún guion informático y que representa todo lo que la sociedad líquida teme: la fricción, la discusión y la incapacidad de controlar las reacciones del otro.

Nos empeñamos en ponernos estas gafas de realidad aumentada para camuflar la precariedad laboral y maquillar nuestra profunda soledad urbana. Nos empeñamos en mirar toda la existencia a través de filtros, algoritmos y pantallas para intentar cambiar cómo vemos el mundo y cómo nos ven los demás. Pero al final del día, cuando te quitas el visor de la cabeza y apagas el teléfono móvil, la cruda realidad sigue estando exactamente en el mismo sitio. Esperándote intacta, imperfecta y real.