Opinión | En corto
Lo peor del «caso Leire»
Lo que más choca del caso Leire no son las presuntas y un tanto bufas andanzas del personaje, relacionado con un turbio grupo, que se supone ya depurado, del aparato del PSOE. Se le atribuye tratar de que un servicio de la Guardia Civil (la UCO) relajara las investigaciones sobre gente del partido en el poder. La acción más concreta al servicio de ese propósito sería la apertura de unos expedientes internos por supuestas filtraciones de la UCO a los medios. Ahora bien, de haber base para esto, ¿no era la directora general persona de confianza del Gobierno?, ¿no había una cadena de mando obligada a investigar irregularidades?, ¿no existirá, en su caso, un departamento de «asuntos internos»? Lo peor del caso Leire son las (absurdas) preguntas que abre: ¿no dirigía la directora?, ¿no mandaba la cadena de mando?, ¿no había un modo «normal» de investigar las filtraciones, si las hubiera?
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- De escombrera, al huerto urbano más grande de Málaga
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El Dépor, ascendido con el Málaga CF, sacude el mercado en Primera pagando 9 millones de euros por Leo Román
- Los diez pueblos malagueños donde refugiarte de la ola de calor