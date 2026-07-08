Que no me llames vicepresidente

Feijóo ha puesto un circo, la cascada de elecciones regionales, y le han crecido los abascales. Santiago Abascal le dijo ayer: no me vea como vicepresidente, me presento a presidente. Abascal va tomando oxígeno con cada entrada en cada gobierno. Si te afilias a Vox tienes muchas posibilidades de ser vicepresidente de algo pero si eres el presidente de Vox tienes que decir a las claras que no eres candidato a vicepresidente.

La derecha se ha montado un dúo pero necesita a Junts para el trío. El dúo no se halla y los dos quieren cambiar de postura. Vox quiere ahora ponerse arriba. Hay cama para tanta gente en provincias pero ahora cada vez se acerca más la hora de repartir el catre nacional.

Ha dicho Abascal a Feijóo: no venda la piel del oso antes de cazarla. El oso es Pedro Sánchez que aún puede ponerse de pie y dar un zarpazo. De otro lado, un aspirante a presidente, que será vicepresidente, tendría que tirar de metáforas más elaboradas y menos tópicas.

Vox y PP están condenados a entenderse, dice Abascal, si bien es una pena permanente revisable. Y como siempre, no ha faltado la amenaza de romper acuerdos de gobierno en las autonomías. Abascal le ha comprado la espada a Damocles. Ahora es el cronista el de las metáforas trilladas, aunque la realidad deja a veces poco espacio a la imaginación. Ya decía Alfred Hitchcock que hay algo más importante que la lógica: es la imaginación.

Cuando eche a andar el Gobierno andaluz veremos cómo va evolucionando la relación entre las derechas. La vía andaluza se ha acabado y si esta consistiera en, como repiten los dirigentes del PP, en que «no hay cordones sanitarios», significaría que es el mísmo método que en Aragón, Castilla y León y Extremadura. O sea, cero originalidad. En un país en el que una metáfora sobre las vías está condenada al descarrilamiento. Viendo cómo funcionan los trenes en este país. Y en sus regiones.