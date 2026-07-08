Me dice un docto amigo: «Por San Fermín, el calor no tiene fin». Comienza el mes séptimo en esta ciudad donde el calor nos ciñe de forma tan ardiente como si se transformara en el primer amor de aquel verano distante pero no olvidado. La ardentía se auto invita en este naciente julio para evocarnos su incondicional e inherente presencia en el carácter de una Málaga que lo aguarda: él se adueña de todo y de todos. El calor, este nómada que siempre torna, nos visita con el empeño de hacernos reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos en esta urbe cargada de luces y pocas sombras para cobijarnos de su irritante acaloro. Este viajero peculiar nos sumerge en una segunda ola y su perseverancia padecida la combatimos con la penumbra convertida en bálsamo: estancia cerrada, silencio reflexivo, sonrisa oculta, serenidad confusa, sofoco insinuante; en alusiones de este palmario visitante quien cada año retorna más agresivo y que sigue escribiendo su capítulo ineludible en el cuaderno de bitácora de este rincón de sol.

Ante la gravedad de un calor que va a más, el cual está generando mortales coyunturas, no bastan las precauciones individuales necesarias divulgadas en estos ciclos de estío; según los expertos en efectos climáticos, es esencial que nuestros contextos, viviendas, barrios y municipios nos resguarden. Los refugios climáticos son espacios públicos y privados que se ofrecen para protegernos de las altas temperaturas. Sin embargo, nos encontramos con propuestas de estos lugares que no cumplen con las normas para preservarnos. Greenpeace reprueba al Ayuntamiento en el asunto de los refugios climáticos en la capital: «Sus medidas son deficientes»-advierten. Aviso a navegantes.