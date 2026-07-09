Opinión | Viento fresco
El desastre de la plaza de Camas
Todo fallido. Mal ambiente. Terrazas rampantes. Mamotretos, jardines verticales ideales para bichos
El otro día volví a pasar por la plaza de Camas, que no se llama así pero todo el mundo la llama así. El nombre viene de la calle Camas, donde antaño estaban los burdeles y casas de putas, un abigarrado mar de mancebías donde se aliviaban adúlteros, miembros del clero, soldados, marineros, comerciantes, viajeros y hasta la plebe. Había fornicaderos de todo tipo y para todos los precios e infecciones. Algo ha mejorado la plaza, pero es complicado no pisar una caca de perro o no tropezar con alguien que lleva perro y móvil y no mira al frente. La plaza huele mal y los jardines verticales son fallidos, están descuidados, albergan una maleza ideal para nada y quizás ya mismo nido de indeseadas especies o bichos. Colillas en el suelo. Los contenedores están situados en el peor sitio posible y los establecimientos cuquis, algunos estupendos y otros con café a precio de estafa sobreviven como pueden. Pareciera que el local y solar regalado a una cofradía, que hizo un mamotreto, iba a mejorar algo el ambiente, pero está casi siempre cerrado y entonces no mejora nada ni mejora la visión ni el paisaje. Podría haber sido una plaza mayor pero es un sitio a evitar, a no ser que se proceda de Cisneros o Especerías y uno trate de ganar Atarazanas.
En una parte de la plaza hay como unos hierros sostenidos por unas columnas endeblonas que se presentan oxidados y como simbolizando un descuido. El parque infantil, mini parque infantil, está asediado por unas terrazas que quisieran crecer pero que no lo hacen, también, porque el estomagante chirimbolo armatoste del parking sobresale y entorpece y contamina visualmente. Puede uno reconciliarse con esta plaza paseando al amanecer, aunque claro, la ausencia de humanos contribuye a un mejor ánimo y por lo tanto a una visión más indulgente de lo que se ve. Al caer la noche ya el hedor del día que se ha ido contribuye a hacerlo todo peor. Plaza de Enrique García Herrera la llaman los informados, los modernos, los guiris que miran los mapas cibernéticos o los historiadores del lenocinio.
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