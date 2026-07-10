Se acaba Sacaba

Hoy Sacaba es noticia por el desalojo de unas caravanas que venían instaladas en una pequeña parcela desde hace algún tiempo. El Ayuntamiento, acogiendo el reclamo de algunos vecinos, ha acordado desalojar la parcela y poner fin a un asentamiento que no gustaba y que estaba provocando algunas fricciones. No sé si, a partir de ahora, cuando en algún bloque haya vecinos que no se adecúan a las normas de convivencia, en lugar de sancionar a esos vecinos, se acordará la demolición del bloque. Me parecería excesivo, ciertamente. Quitémonos las máscaras. El problema no es que haya gente que no sepa comportarse. Si fuera por ello, tendrían que desalojar Málaga entera. El problema es el clasismo y la aporofobia. Ya sabemos que el capitalismo exige, por principio, que haya personas que no puedan pagarse una casa y que se quedan fuera del sistema. Lo que estamos viendo últimamente es que al sistema no le vale con excluirlos, sino que decide perseguirlos y acorralarlos. Se está prohibiendo que la gente sea pobre y duerma en la calle, sin ofrecerles alternativa alguna. Se les invita, a fin de cuentas, a desaparecer. He tenido la esperanza de que fuese porque al propio sistema le de vergüenza ver lo que provoca. Pero parece que no. Si en esa parcela hubiese un camping de caravanas de lujo, por el que se pagara un alto precio por pasar un fin de semana, no habría movimientos a favor del desalojo, por mucho ruido que provocasen los huéspedes. No sé si los vecinos de Sacaba se han quejado por los rascacielos que les van a robar el sol de la playa, pero a eso no les han puesto límite. Lo que no saben los vecinos es que, viendo el panorama, están mas cerca de vivir en una autocaravana que de vivir en los rascacielos.