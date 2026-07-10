Gobierno andaluz continuista... ¿seguro?

Juanma Moreno querría que las cosas volvieran a ser como antes. Por eso ha buscado la continuidad. Continuidad, qué cosa eres. «Continuidad» subida a los titulares y a las tertulias. «Continuidad» como mantra.

Es un Gobierno el que ha formado tan continuista porque precisamente en el fondo es radicalmente distinto a todo lo habido anteriormente: tiene a la ultraderecha dentro.

Manuel Gavira, el de Vox, uno de los tres vicepresidentes, va a sentirse en los Consejos de Gobierno muy solo. Como ese al que no conoce nadie pero que alguien, en una fiesta de cumpleaños de amigos íntimos, ha traído. Carece del background y los códigos y los sobrentendidos que los demás dominan. La cosa era diluirlo. Por eso dos vicepresidencias más.

Pocas novedades, dos o tres caras nuevas de trece, con la radical novedad paradójica de que está Vox. Que Vox esté, por cierto, es algo que hasta el que tiene la perspicacia de una piedra pómez sabía que iba a pasar. Es eso lo que ha hecho Vox como marca de la casa en otros territorios: investir a cambio de sentarse en consejerías. La vía andaluza no era tal. Si acaso la vía andaluza era el silencio con que se han llevado a cabo las negociaciones. Andalucía no es distinta, por mucho que ahora el eslogan de Vox, que ostenta la Consejería de Turismo, pudiera ser el clásico y añejo Spain is different. Nada de Andalucía. En Vox se cree en lo que se cree.

La malagueña Carolina España sigue empoderada, portavoz y vice y Economía y Fondos europeos nada menos. Antonio Sanz sigue sepultado, con mil competencias y además Sanidad. Todo un error. El asunto más delicado y sensible se le encarga (al más trabajador y efectivo, sí) al que tiene más trabajo. Sanidad merece una Consejería por sí misma. Hay una de Inteligencia Artificial, lo cual indica modernidad y postureo y estar con los tiempos y tal vez que ChatGPT sea nombrada viceconsejera. Nótese que son bromas que también podría hacer la IA, que ya mismo podrá dirigir gobiernos e incluso hacer ella sola, resolver, ese sudoku, esas cuotas, esas consignas de presidente pensando en formar Gobierno del tipo tiene que haber gente de todas las provincias, gente de esta y de esa facción, tantos hombres y tantas mujeres, algún joven y algún veterano, algún independiente, etc.

No se ve delfín, o sí; es un Gobierno político, que tampoco se sabe muy bien qué quiere decir eso. Este viernes, foto oficial. Convendría estar atentos.