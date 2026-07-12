Crujen las jarcias

Siempre hay un palito en las ruedas, un chino en el zapato, ahora son las caravanas en Sacaba, vaya por Dios, y si no desalojan «la negativa abierta, grave y persistente» a cumplir la orden será puesta en conocimiento de la autoridad judicial como un presunto delito de desobediencia grave. ¡Ar! Es verdad que hay vecinos de la zona que se quejan del caravasar, que no todos los vecinos, y también otros se han quejado -en Huelin, por ejemplo, ¿recuerdan?- del aparcamiento bajo pago, o yo me quejo del cierre del CAC, o de la ocupación de La Invisible, y no nos hacen ni puñetero caso.

-Es que siempre ha habido clases.

Otros asuntos son discretos y no se les da mucha difusión, como el caso de la mujer autora de un atentado en la tranquila y lujosa Mónaco contra un oligarca ucraniano, que ha sido encontrada muerta con varios disparos en la cabeza cerca de Kiev. Han sido detenidos un agente de Inteligencia ucraniano y un ex agente de policía como cómplices de la sospechosa y también presuntos autores de su asesinato. Las cámaras de seguridad monegascas captaron a un hombre dejando el explosivo, pero era una mujer disfrazada, y es que siempre se ha dicho que detrás de un hombre hay una gran mujer. Otro trabajito sucio, blanco y en botella.

Pero hay ocasiones en las que no se puede esconder la basura bajo la esquina de la alfombra. Por ejemplo: el excelentísimo y reverendísimo Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat (Marruecos), es acusado de presuntos abusos sexuales con cinco mujeres y ha debido suspender su actividad pública, aunque defiende su inocencia. Los hechos habrían sucedido tanto en Marruecos como en otros países donde el purpurado ejerció presuntamente su ministerio. No hay que olvidar que es el antiguo Tribunal del Santo Oficio el que se encarga de investigar los casos de pederastia eclesial, pero también los de ‘sollicitatio ad turpia’, las insinuaciones a cometer actos sexuales durante la confesión, que también se denuncia. Monseñor fue nombrado por Francisco, añado, y participó en el cónclave que eligió al actual Papa, declarando antes de encerrarse en la Capilla Sixtina que «hay que estar completamente loco para aspirar al papado», lo que me deja conmocionado. Y esto sucede cuando el que fue obispo de Cádiz, separado del cargo, Rafael Zornoza Boy, sigue al borde del banquillo, pero sin caerse, porque no se le termina de juzgar, y ya se sabe que la justicia que tarda tanto no es justicia. El caso viene de cuando era rector del seminario de Getafe en los años noventa. Lo escandaloso es que la Iglesia no apartara inmediatamente al presunto, como recomienda la normativa canónica, y solo lo hiciera dos semanas después -siempre a rastras- de que un periódico español publicase la noticia. ¡Pobre Iglesia!

También otros poderes en la tierra afrontan sus investigaciones, como la ONU. UN Watch envió una carta al secretario general, Antonio Guterres, solicitando que le retire la inmunidad a Philippe Lazzarini, cuyo mandato como jefe de la UNRWA acaba de finalizar. Según la organización, durante años entregó pruebas sobre la infiltración de Hamás en la agencia y sostiene que Lazzarini estaba al tanto. Por ese motivo, pide que pueda ser investigado por presunta complicidad en terrorismo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Si es lo que pasa siempre, pruebas, haylas, voluntad política cero zapatero, por eso crujen las jarcias.

Pero alguna buena nueva hay, como que la UE reconozca que el aire acondicionado sirve para combatir el calor, esa valentía inusitada de los euroburócratas y el tapón adjunto de las botellas de plástico pasarán a la historia de la institución, lo que no es poco.

Tampoco me extraña que Hacienda no haya abierto su primera «actuación de comprobación e investigación inspectora» sobre Zapatero hasta el pasado 9 de junio, un mes después de su detención. Y más chirría su tardanza con el pagador, Julito, al que la Agencia Tributaria no empezó a comprobar sus declaraciones fiscales hasta seis meses después de su detención. Aquel lema histórico de «Hacienda somos todos», que data de 1978, es otra de las grandes mentiras de la transición política española. Pero conviene contarle al niño que la cigüeña viene de París. Octavio Paz lo dijo así en su célebre poema de entre irse y quedarse duda el día:

En el centro de un ojo me descubro;

no me mira, me miro en su mirada.