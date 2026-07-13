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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Málaga
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Ya está aquí, caramba

Anteayer, ocho horas de viaje escuchando noticias sobre la tragedia de Los Gallardos me ilustraron no solo acerca de sus circunstancias sino de las opiniones de los expertos, de los que resalto a dos. A uno de los más reconocidos la entrevistadora le pregunta, tras escuchar las condiciones climáticas extremas que se conjuraron, si estamos preparados para afrontar este tipo de incendios. Su respuesta es inmediata: no. Al otro le pregunta si está de acuerdo con eso. Desde luego, dice. Supongo que habrá cientos de enclaves y urbanizaciones en condiciones de riesgo semejantes. Convertir en prioridad la lucha frente a estas contingencias, que serán cada vez más frecuentes, supondrá un enorme esfuerzo en prevención, dotación de medios, coordinación entre administraciones y formación ciudadana. Pero la premisa será un consenso universal en que la catástrofe climática ha empezado a arreciar.

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