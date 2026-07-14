Habemus alcalde

Nadie ha conseguido persuadirlo a abandonar su vocación de servicio público. Incombustible al desaliento, tirar la toalla no se inscribe en su ADN. Su núcleo familiar, comandado por su esposa, Rosa Francia, se ha rendido a la decisión de su Paco. Anunciando que será candidato para el período municipal 2027-2031, con 84 años, entra en el récord de los políticos más longevos en las alcaldías de las grandes ciudades de España. De ganar, estará al completo esos cuatro años «si la salud me acompaña», agrega. Esa decisión, anunciada públicamente ayer, congratula al PP andaluz, ¿qué mejor candidato podrían encontrar? Paco de la Torre es una marca construida barrio a barrio en estos últimos 26 años. Cuando llegó, por sustitución, a la alcaldía; tras irse a Madrid de ministra, Celia Villalobos, Paco demostraba un perfil técnico como urbanista. Pocos, en los barrios de aquellos días de 2000, lo conocían. En una de sus primeras visitas a Carretera de Cádiz una pareja de esposos le confundió con Pedro Aparicio. Desde ese día entendió que tenía que cimentar su perfil como político malagueño calle a calle, mano a mano. Y bien que lo ha logrado.

Ha sido un deportista desde los años del colegio Maristas –donde convivimos sin conocernos–. Fiel a una disciplina espartana, sin alcohol ni tabaco, sigue hoy haciendo piscinas en el Club Mediterráneo y, anuncia este año, que nadará el cruce del puerto, como cada verano en su rutina de agosto. No nada para ganar, sino para probarse que esa disciplina le ayuda a poner en orden las ideas de la gobernanza. Cruzar el puerto a nado y bracear piscinas, como la poética deportiva del gobierno municipal.

Según la IA, que a todo se atreve, Paco de la Torre ganará las próximas elecciones locales en mayo de 2027. Se apoya esta peculiar inteligencia en datos, nos recuerda que la marca electoral Paco/PP lleva cuatro mayorías absolutas y dos simples. Ese cúmulo de victorias, le asegura un nuevo triunfo, según la proyección estadística. No hay porqué dudar de esa IA.

No parece que la insistencia de Paco de la Torre por continuar al frente del Ayuntamiento de Málaga sea iniciar una etapa de dormitar en los laureles acumulados. Sabe que el avance de la ciudad necesita siempre un nuevo empuje para no detenerse. Es la metáfora de la bicicleta, si dejas de pedalear no solo te detienes, sino que te caes al suelo. Paco de la Torre sabe que tiene en el horizonte cercano retos soberbios: la vivienda, el desarrollo cultural a niveles superiores y básicos, mejorar la limpieza de la ciudad y algo más que le reclamarán los ciudadanos.