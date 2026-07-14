La jábega como Navis Ecclesiae

Nos acercamos a la festividad de la Virgen del Carmen y, con ella, a uno de los momentos más entrañables del calendario. Como malagueños, como devotos y, muy especialmente, como cofrades, volveremos a contemplar una de las imágenes más bellas de nuestra religiosidad popular: la Reina de los Mares navegando sobre una jábega entre el fervor de los barrios marineros y el rumor de un Mediterráneo que forma parte inseparable de nuestra historia.

Sin embargo, hay símbolos que, precisamente por resultar tan familiares, corren el riesgo de hacerse invisibles. La jábega es uno de ellos. Hay que descubrir el mensaje espiritual que esa humilde embarcación lleva siglos proclamando, casi siempre en silencio, sobre las aguas de Málaga.

Desde los primeros siglos del cristianismo, el mar ha representado el mundo con sus incertidumbres, sus tempestades y sus esperanzas. No es casual que Jesucristo predicara desde una barca, llamara a pescadores para convertirlos en apóstoles o que la tradición cristiana identificara muy pronto la barca de Pedro con la Iglesia peregrina, llamada a avanzar por la historia entre las dificultades de cada tiempo.

En nuestra provincia, ese símbolo universal habla nuestro propio lenguaje. La jábega deja de ser únicamente una embarcación tradicional para convertirse la Navis Ecclesiae, la nave de la Iglesia que peregrina por el mundo sostenida por la fe.

Su propia configuración ofrece una extraordinaria riqueza simbólica. A diferencia de otras embarcaciones impulsadas por el viento, la jábega avanza gracias al esfuerzo acompasado de sus remeros. No existe un avance individual. Todos reman al mismo tiempo y en la misma dirección. Difícilmente podría encontrarse una imagen más hermosa de la Iglesia entendida como Pueblo de Dios: una comunidad que progresa cuando cada uno pone sus dones al servicio de los demás y comprende que nadie alcanza solo el puerto.

También el ancestral ojo pintado en la proa, heredado de la tradición fenicia, adquiere una lectura profundamente cristiana. Aquel antiguo símbolo protector puede contemplarse hoy como una evocación de la Providencia divina. La Iglesia necesita discernir continuamente su camino entre las olas del tiempo, y ese ojo es como la mirada permanente de Dios sobre su pueblo, junto a la protección maternal de María, siempre atenta a las necesidades de sus hijos.

Si la barca representa a la Iglesia, el mar sobre el que navega tampoco constituye un simple escenario. Los Padres de la Iglesia vieron en las aguas una imagen del mundo: inmenso, hermoso, lleno de posibilidades, pero también imprevisible. La comunidad cristiana nunca fue llamada a permanecer anclada en la seguridad del puerto, sino a salir al encuentro del hombre allí donde vive, trabaja, sufre, ama, espera y, en ocasiones, también naufraga.

Quizá por eso poseen una fuerza tan especial las procesiones marítimas de la Virgen del Carmen. Cuando la imagen abandona el templo y se adentra en el mar, santifica el espacio donde generaciones enteras de malagueños han encontrado su sustento y, muchas veces, también sus mayores preocupaciones. La jábega deja entonces de ser una simple embarcación para convertirse en un auténtico icono de una Iglesia que no teme navegar entre las dificultades de la historia porque sabe que Cristo continúa presente en su barca.

Cuando María ocupa la jábega, la humilde madera destinada durante siglos al trabajo cotidiano adquiere una dimensión nueva. Aquella embarcación se convierte simbólicamente en un altar flotante. El Mediterráneo pasa a ser la nave central de una inmensa catedral sin muros. Toda la creación parece participar de una liturgia que ningún arquitecto podría construir.

Pero existe todavía una lectura más profunda: La jábega no representa únicamente a la Iglesia que navega; representa también a la Iglesia que acoge.

En un tiempo en el que tantas personas viven a la deriva entre la soledad, el sufrimiento, el desencanto o la pérdida del sentido de la vida, María aparece como la Madre que no permanece esperando en el puerto. Sale al encuentro de quienes creen haber perdido definitivamente el rumbo.

Desde la proa de esta humilde embarcación malagueña parece tender la mano a cuantos naufragan en el mar de la existencia, invitándolos a subir a la barca de la comunión eclesial. No para quedarse en Ella, sino para conducirlos siempre hasta Cristo, único puerto seguro de la vida humana. La jábega deja así de ser solamente un símbolo de quienes ya forman parte de la Iglesia para convertirse también en signo de esperanza para quienes todavía buscan una orilla donde recomenzar.

Esta lectura alcanza una dimensión especialmente bella en la iconografía de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación. Mientras las procesiones del Carmen nos ofrecen cada verano la imagen de la Iglesia navegante, la Mediadora sostiene durante todo el año una réplica de una jábega entre sus manos.

No se trata de un simple detalle ornamental. Es un auténtico programa iconográfico. La embarcación deja de ser un elemento circunstancial para convertirse en un atributo permanente de la misión intercesora de María. Ella sostiene simbólicamente la nave de la Iglesia y presenta al mundo al Redentor, recordándonos que ningún ser humano está llamado a afrontar solo la travesía de su existencia.

Quizá esta reflexión contenga también una llamada para quienes vivimos intensamente el mundo cofrade.

Con demasiada frecuencia dirigimos nuestra atención hacia el brillo de una corona, la riqueza de un bordado, la perfección de una joya, la composición de un exorno floral, una petalada o el montaje de un altar efímero. Todo ello forma parte del lenguaje de la belleza y posee un enorme valor cuando nace para mayor gloria de Dios. El problema comienza cuando el símbolo termina eclipsado por el ornamento y dejamos de preguntarnos qué nos está diciendo realmente aquello que contemplamos.

Resulta paradójico que, en muchas ocasiones, sea la fe sencilla del pueblo la que mejor comprende estos misterios. Durante generaciones, abuelos, madres y padres transmitieron a sus hijos y nietos una forma de mirar las imágenes que iba mucho más allá de su valor artístico. Tal vez no conocían el significado de expresiones como Navis Ecclesiae, pero entendían perfectamente que, al mirar a la Virgen, estaban mirando un camino que conducía hacia Dios.

Nosotros, los cofrades, corremos a veces el riesgo contrario. Sabemos más de historia, de imaginería, de bordados, de orfebrería o de protocolo que nunca, pero tanta comparación, tanta novedad y tanta búsqueda de lo extraordinario pueden llegar a condenarnos a permanecer en lo superficial. Y sería una inmensa paradoja que quienes más cerca vivimos de los símbolos acabáramos siendo quienes menos profundizáramos en su verdadero significado.

En fin… Nos acercamos nuevamente al día del Carmen. Volveremos a emocionarnos cuando una jábega, nacida para la pesca, se convierta por unas horas en trono de la Madre de Dios, sea en El Palo, Huelin, Pedregalejo, Carihuela… Ojalá sepamos mirar un poco más allá de la belleza de la escena.