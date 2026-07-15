'El valor absoluto del amor': el K-drama que convierte la imaginación en protagonista

Hay títulos que parecen una ocurrencia hasta que terminas la serie. 'El valor absoluto del amor' ('Absolute Value of Romance') es uno de ellos.

¿Qué tienen que ver las matemáticas con el amor? A primera vista, absolutamente nada. Sin embargo, el título juega precisamente con esa paradoja. En matemáticas, el valor absoluto elimina el signo de un número y conserva únicamente su magnitud. Da igual que sea positivo o negativo; lo único que permanece es su distancia respecto al cero. Curiosamente, esa misma lógica nos obliga a hacernos una pregunta inesperada: ¿Pueden dos emociones opuestas tener la misma intensidad? ¿Puede el amor que libera y el amor que destruye compartir una misma magnitud?

¿Podría hacerse lo mismo con el amor? ¿Existe un sentimiento capaz de aislarse de la cultura, los prejuicios, el deseo o la imaginación? Sospecho que no. Porque, a diferencia de las matemáticas, el amor nunca pierde su signo. La intensidad, por sí sola, no basta para comprenderlo. No es lo mismo amar que poseer, cuidar que controlar o acompañar que depender, aunque la fuerza de esos sentimientos pueda parecer idéntica. Y quizá por eso esta delirante comedia romántica termina siendo bastante más inteligente de lo que aparenta.

Protagonizada por Kim Hyang-gi y Cha Hak-yeon, más conocido como N, líder del grupo de K-pop VIXX, junto a Son Jeong-hyeok (Damian), 'El valor absoluto del amor' nos presenta a una estudiante que escribe webtoons y cuya imaginación parece incapaz de descansar. Basta una mirada, una conversación o un gesto cotidiano para que su cabeza construya una historia completamente nueva. El resultado es una sucesión de situaciones tan absurdas como desternillantes.

Y aquí me encuentro con un problema como columnista: no puedo explicar por qué me he reído tanto.

Si lo hiciera, estropearía precisamente aquello que convierte esta serie en una pequeña joya. Hay historias cuyo argumento puede resumirse sin consecuencias. Esta pertenece a esa extraña categoría de obras cuya mayor virtud consiste en el camino. Lo divertido no es lo que ocurre, sino cómo ocurre.

Convertir la realidad en relatos

Mientras me reía a carcajadas, caí en la cuenta de que la serie no estaba hablando únicamente del amor. Estaba hablando de algo mucho más humano: nuestra necesidad de convertir la realidad en relatos.

Todos lo hacemos.

Con dos conversaciones creemos conocer a una persona. Interpretamos silencios, inventamos intenciones, rellenamos los huecos con nuestra imaginación y acabamos construyendo una historia mucho antes de conocer realmente al otro. La protagonista simplemente lleva ese mecanismo hasta el absurdo y, precisamente por eso, resulta tan divertida.

Quizá esa sea una de las mayores virtudes de muchos K-dramas. Utilizan el humor para bajar nuestras defensas y, mientras nos estamos riendo, introducen preguntas sorprendentemente serias.

En este caso, el punto de partida es un webtoon BL. Sin embargo, el verdadero interés de la historia no reside en el género, sino en las conversaciones que permite abrir. ¿Dónde termina la inspiración y dónde comienza la intimidad? ¿Puede un escritor utilizar personas reales como personajes? ¿Qué responsabilidad tiene un creador cuando transforma la realidad en ficción?

Eso me llevó a pensar en algo que llevo tiempo observando del ecosistema cultural coreano. Los webtoons funcionan como un inmenso laboratorio de ideas. Miles de autores prueban historias, personajes y conflictos. Algunas desaparecen sin dejar rastro. Otras encuentran un público enorme y terminan convirtiéndose en series producidas por grandes estudios como Studio Dragon, tvN, JTBC o plataformas internacionales como Netflix.

Es un mecanismo fascinante. Antes de que un debate llegue a millones de espectadores, ya ha sido ensayado durante años en la ficción.

Quizá por eso los K-dramas abordan con tanta naturalidad cuestiones relacionadas con la salud mental, la homosexualidad, el machismo, la presión académica o las profundas desigualdades sociales. No suelen ofrecer respuestas cerradas. Plantean preguntas. Invitan al espectador a vivir, aunque solo sea durante unas horas, experiencias que probablemente nunca tendrá.

La ficción y la sociedad

La ficción no cambia las leyes. Tampoco transforma una sociedad de un día para otro. Pero sí puede modificar la conversación que una sociedad mantiene consigo misma. Y, a veces, ese pequeño desplazamiento resulta mucho más poderoso que cualquier discurso.

Quizá ese sea el verdadero valor absoluto del amor: no el sentimiento en sí, sino nuestra extraordinaria capacidad para construir historias a su alrededor. Basta una mirada, una conversación, una coincidencia o un recuerdo para que nuestro cerebro empiece a escribir novelas que nadie le ha pedido.

Después llega la realidad, que casi nunca se parece al guion que habíamos imaginado.

Por suerte.

Quizá el verdadero valor absoluto del amor no sea el sentimiento. Quizá sea nuestra capacidad para montar películas con dos miradas, tres coincidencias y una cantidad obscena de información inventada.