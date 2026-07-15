Rajoy, patrón de los columnistas

La gente no tiene sentido del humor pero Rajoy no tiene ni pura gracia. Lo bueno de todo esto es que ya sabemos cuál es la fórmula para tocarle los bemoles a los franceses. La cosa es que el expresidente popular ha escrito, en una serie de artículos de opinión sobre deportes y el Mundial que está haciendo para El debate, que «Francia tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses».

Y se ha montado la mundial. Nunca mejor dicho. Se ha montado la Marsellesa, cabría decir. Francia en cólera. Bueno, cierta Francia. Vamos a recordar que Marine Le Pen va favorita en las encuestas para las presidenciales. Seguro que ella también piensa que los negros no son franceses pata negra, valga la redundancia. Seguro que muchos galos piensan como Rajoy. En concreto, yo calculo que un tercio. Rajoy ha dicho una racistada probablemente queriendo hacer una gracieta, tampoco hay que atribuir maldad a lo que es estupidez. Una broma de quien no tiene gracia. Una humorada de sobremesa en un Parador con el camarero dejando en la mesa el tercer ron cola y alguien alabando la lubina recién ingerida.

Mariano ha resucitado el columnismo. Un columnismo que hace enfurecer a Macron, a un jefe de Estado. Con una columna tiembla Francia. Ya querríamos los columneros que con una columna temblara un concejal.

Atención, editores y directores y jefes de Opinión: hay un columnista con influencia, hay un columnista que sin clickbait es leído. Hay un columnista que incluso puede que cobre dignamente.

Qué ha dicho hoy Rajoy, se pregunta el honrado oficinista en el café por la mañana buscando ávido la página web como antaño hiciera con los periódicos en papel. Rajoy, patrón mayor de la cofradía de la columna. Un Camba, un Larra, un Ruano. Arte mayor y cabreando a los franceses. Rajoy sentado en el Gijón pidiendo «traiga recado de escribir». El colmo sería que tuviera un negro para que le escribiera las columnas. A lo mejor Feijóo le pide que escriba sobre Pedro Sánchez. Pero él se estará fumando un puro a las puertas de la Facultad de Periodismo.