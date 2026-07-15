Opinión | En corto
pedro de silva
Tregua para el duelo y las historias
Aunque el incendio de Los Gallardos quedará pronto extinguido, seguramente rebrotará bajo forma de acusaciones cruzadas (alguien habrá ya preparándolas), porque ese otro incendio político lo llevamos dentro. Confiemos en que se mantenga la tregua de Dios mientras se desarrollan el duelo y la recapitulación de sucedidos. El más bravo, hasta ahora, el de Juan Cremades, luchando dentro de su casa, rodeada por el fuego, un prodigio de ingenio para la supervivencia durante más de dos horas -contado en un diario nacional- tan prodigioso (y aquí vale la redundancia) que resultaría difícil de creer si no fuera por la verdad que rezuma. El hombre al final de su relato celebra la vida aunque lamenta haberlo perdido todo. Si nadie se ha puesto todavía en contacto con él para comprarle la exclusiva cara a un guion cinematográfico es que ya no quedan cineastas en España e incluso fuera de España.
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