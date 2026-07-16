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Antonio García-Cabrera Mata

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Carta al director: preocupación por el carril bici de La Malagueta

Un vecino reclama al Ayuntamiento de Málaga la reubicación urgente del carril bici y patinetes en el paseo marítimo para evitar atropellos

Carril bici en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Carril bici en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. / L. O.

Quiero manifestar la profunda preocupación y el perjuicio peatonal que genera el carril para bicicletas y patinetes en el paseo marítimo, en el tramo desde La Malagueta hasta El Morlaco.

Este espacio, diseñado para el esparcimiento y el paseo vecinal, se ha transformado en una zona de constante riesgo de atropellos. La convivencia forzada entre peatones —incluyendo niños y mayores— y vehículos de movilidad personal compromete seriamente la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

Resulta incomprensible mantener este trazado sobre la acera, máxime cuando existe un carril en la vía pública anexa limitado a 30 km/h y con preferencia para estos mismos vehículos. Dicha calzada es la alternativa natural e idónea para descongestionar el paseo.

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Por ello, solicito al Ayuntamiento que reconsidere rápidamente la distribución actual y traslade definitivamente el tráfico rodado a la calzada. Es urgente priorizar la seguridad del peatón y devolver al paseo marítimo su esencia de espacio seguro.

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