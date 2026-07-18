Arrendad´or: ciudad de vacaciones

La castiza tetería sita en calle San Agustín cierra definitivamente sus puertas y, en su lugar, abrirá un Carrefour Express. Perdemos un lugar de ocio y tertulia local en pos de un mini supermercado que tiene como público objetivo a los turistas que son quienes, prácticamente, viven en el centro de nuestra ciudad.

Cerrar un negocio que daba servicio principal a gente local y que, en su lugar, abra un negocio orientado al turista no es novedad, lamentablemente, pero sí que ejemplifica la situación que estamos viviendo. El gran reemplazo que fácilmente ve la derecha en la llegada de inmigrantes, en realidad, se está dando en forma de la expulsión de lo local para disfrute del turista. El motivo que llevó a esa tetería a cerrar fue el incremento de la renta. Es decir, que tras esta decisión, hay una pretensión de un arrendador que, con el objetivo de maximizar la rentabilidad de su inmueble, provoca un cambio en la configuración de la ciudad. Las decisiones que tomamos tienen muchas más consecuencias de las que se ven a simple vista. Algo así como el efecto mariposa. Es evidente que los inmuebles son de sus dueños y estos pueden arrendarlos a quienes quieran, pero la Administración pública debería hacer algo para intentar mantener la esencia local, al igual que se hace con las fachadas. Quiero terminar con una llamada a los arrendadores: no apelo al sentimiento local, pues cada uno puede tenerlo o no, sino que les hablo en términos económicos, que son los que entienden.

Si Málaga termina perdiendo toda su esencia, no quedará ningún turista, pues no habrá ciudad que visitar. Y, en ese momento, cuando necesiten el consumo del malagueño, igual nos habremos convertidos en turistas de otro país.