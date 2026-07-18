¿Habrá fútbol en el cielo?

Mañana se juega la final de este Mundial de fútbol organizado por Estados Unidos, Canadá y México. El más largo de la historia: 48 selecciones en busca del codiciado trofeo. Un total de 104 partidos. Solo falta uno. Por primera vez en la historia se han enfrentado en semifinales las cuatro primeras selecciones de la clasificación que realizó la FIFA antes de iniciarse el torneo: España, Argentina, Francia e Inglaterra. Finalizadas las semifinales (Francia-España y Argentina-Inglaterra) mañana se juega la gran final entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey con capacidad para 82.500 espectadores.

Hemos visto en las semanas pasadas cómo países enteros han vibrado con los resultados de su selección de fútbol. Millones de personas han estallado de alegría con la victoria o han sufrido dolorosas decepciones con la derrota. Solo una de las selecciones ganará el campeonato. Hemos visto que algún país ha recibido como héroes a quienes habiendo perdido han jugado partidos emocionantes contra selecciones muy superiores. Es el caso de Cabo Verde que puso en jaque a la poderosa selección argentina en dieciseisavos de final. Paraguay decretó un día festivo porque su selección había eliminado a Alemania en la tanda de penaltis de los octavos de final.

Personas de izquierda y de derecha; niños, jóvenes, adultos y ancianos; creyentes y ateos; ricos y pobres; blancos y negros; hombres y mujeres; catedráticos y analfabetos… han vibrado con un mismo sentimiento de pertenencia. El fútbol ha unido a quienes no había podido unir la política, ni la religión, ni el dinero o el poder. No hay otro fenómeno con más fuerza aglutinadora. El fútbol es la gran mezcladora social. Hemos visto a miles y miles de personas dar saltos de alegría incontenible cuando su equipo ha marcado un gol y a personas de todas las edades llorar después de una derrota.

Lionel Messi celebra el pase a la final. / AFP7 / Europa Press

En mi comunidad autónoma, hace unas semanas, la afición de dos provincias, Málaga y Almería, competían por ver al equipo de su capital en primera división. Esos días pensé que quienes se estaban enfrentado gritarían juntos y apasionados apoyando a la selección del país.

El fútbol permite expresar emociones colectivas. Por eso, en muchos países, se han habilitado grandes pantallas para que muchas personas viesen juntas y compartiesen la alegría de la victoria o la tristeza de la eliminación. Pocos se han quedado en casa para ver solos un partido. Las televisiones nos muestran la exaltación de los aficionados al terminar su selección con una victoria.

Ahí están los forofos que siguen a la selección de su país gastándose los ahorros de muchos años. Viajes, hoteles, entradas a precios desorbitantes para ver un partido en el estadio que podrían ver de forma gratuita y relajada desde el sofá de su casa.

El fútbol es un deporte de equipo. Un conjunto de estrellas no es un equipo. El fútbol es un deporte que exige esfuerzo, no solo cuando se juega sino antes y después del partido. Exige también disciplina. El entrenador elige a los que van a jugar y da las consignas para que el equipo pueda jugar de manera bella y exitosa. Y también exige creatividad y talento. Resulta curioso pensar que se considere un buen jugador al defensa que es capaz de destruir las buenas jugadas.

Los resultados en el fútbol son una pieza fundamental. Para muchos clubes no basta competir, no basta jugar bien, hay que ganar. Pero los resultados dependen de muchos factores. En mi libro ‘La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora’ escribí un capítulo titulado ‘Una metáfora para comprender la evaluación’. Hablo en él de la importancia del resultado en el fútbol: no es igual 1-0 que 0-1, no es igual 0-0 que 5-5, no es igual 1-0 que 7-0… Pero existen muchos otros factores importantes que hay que evaluar, por ejemplo: la justicia del resultado, porque el árbitro se ha podido equivocar (de manera involuntaria o deliberada); hay que tener en cuenta la belleza del juego porque algunas veces gana quien peor ha jugado; el esfuerzo realizado por los jugadores; la pericia o impericia del entrenador; el estado del terreno de juego; el comportamiento de la hinchada; la climatología si el estadio es abierto; el estado físico y psicológico de los jugadores; los errores del portero o de otro jugador; el trabajo en equipo; las primas por ganar…

Es cierto que en torno al fútbol se barajan cantidades obscenas de dinero. Las grandes figuras son contratadas y cobran cantidades astronómicas. El dinero ha convertido a muchos jugadores en mercenarios.

Personas caminan frente a carteles luminosos con la imagen de Lamine Yamal (i) de España y de Lionel Messi de Argentina este jueves, en Times Square en Nueva York (EE.UU.). / Lavandeira Jr (EFE)

Como toda actividad humana el fútbol se puede corromper. Es decir, se pueden comprar árbitros, se pueden pagar primas por perder o por ganar, se pueden hacer trampas. Ahí tenemos en este Mundial la intervención del señor Donald Trump, presidente de EEUU que llama al señor Infantino, presidente de la FIFA, para que le quiten la tarjeta roja a Folarin Bolugus, uno de los jugadores de la selección estadounidense. Y lo consigue. Lo consigue, además, con el respaldo de las instituciones que hacen inútil la reclamación de México.

Eduardo Galeano, que se consideraba un «mendigo del buen fútbol», escribió libros hermosos sobre este deporte: ‘Cerrado por fútbol’, ‘El fútbol a sol y sombra’, ‘Bocas del tiempo’… Habla de mundiales, del juego, de los grandes jugadores de la historia. Define a Maradona como «el hombre que no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir».

En el libro ‘El fútbol a sol y sombra’, Galeano rinde homenaje al fútbol, música del cuerpo, fiesta de los ojos, y también denuncia las estructuras de poder de uno de los negocios más lucrativos del mundo. Escribiendo este libro, el autor ha querido hacer con las manos lo que nunca pudo hacer con las piernas. Cuando era niño, Galeano quería ser jugador de fútbol, pero sólo jugaba bien, y hasta muy bien, mientras dormía.

Hay frases de Galeano que se han hecho célebres. He aquí algunos ejemplos: «El fútbol se parece a Dios en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales». Decía también: «En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión pero no puede cambiar de equipo de fútbol». Y también: «La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber». Me gusta mucho la valoración que hace de la hinchada: «Jugar sin hinchada es como bailar sin música». Y la exaltación del gol cuando dice que «el gol es el orgasmo del fútbol».

Cómo no recordar el libro de Juan Villoro ‘Dios es redondo’, o el de Jorge Valdano ‘Fútbol: el juego infinito’, o el de Roberto Fontanarrosa ‘Puro fútbol’.

Afortunadamente el fútbol se ha feminizado. Antes era un deporte practicado por hombres y seguido por hombres. Hoy ha ganado mucho terreno el fútbol femenino y podemos ver estadios abarrotados de seguidores y seguidoras. Hoy ya no tiene sentido aquella vieja broma en la que se veía al marido acercarse a la televisión diciendo a su pareja:

Si tienes que decirme algo, aprovecha ahora porque van a empezar los partidos del Mundial.

Dos amigos reflexionan tomando un café sobre una inquietante preocupación: ¿habrá fútbol en el cielo? Se les antoja que sería muy aburrida una eternidad sin campeonatos nacionales, sin mundiales, sin champions… Sería insoportable. El cielo no sería el cielo. Qué aburrimiento. Consideran tan importante la cuestión que llegan al siguiente acuerdo: cuando uno de los dos se muera, tendrá el compromiso de aparecerse al otro y de informarle sobre lo que sucede con el fútbol en el más allá.

Pasan muchos años y, tras una larga enfermedad, muere uno de los dos amigos. Pasados tres días del fallecimiento, el amigo se le aparece en sueños al entristecido compañero de fatigas. Después de los saludos pertinentes, el aparecido dice:

He venido a cumplir lo que acordamos.

Te estaba esperando y me alegro de que hayas venido a cumplir lo prometido. Dime, dime lo que tanto deseo saber. ¿Hay fútbol en el cielo?

Tengo que darte dos noticias sobre ese tema. Una es muy buena y la otra muy mala.

Dime primero la buena, por favor.

En el cielo hay una pasión por el fútbol más grande que en la tierra. Hay competiciones increíbles, aficionados que darían la vida por su equipo, apuestas sobre resultados… Una maravilla.

¿Y cuál es la mala noticia que tienes que darme?

Que tú juegas de titular el próximo domingo.

Ojalá que el fútbol, que es una mezcla de arte, fuerza, pasión e inteligencia, sirva para unir a los pueblos del mundo a través de competiciones limpias y justas. Y ojalá que una a los integrantes de cada nación, más allá de las diferencias políticas, religiosas, de raza, sexo, clase y edad. Sí, Dios es redondo.