El hombre que visitó el mar

Dicen que todo lo bueno se pega, y así pasó hace unos años entre televisiones autonómicas. Todos conocemos a Juan José Bautista, aunque por su imponente estatura se le llame ‘Juan y Medio’. Desde 2009, presenta con Eva Ruiz ‘La tarde, aquí y ahora’, programa que lucha contra la soledad de demasiados mayores de Andalucía.

Lo que igual no sabemos en este sur que, como diría Juan Gaitán, habitamos y nos habita, es que esta idea la imitó la televisión autonómica manchega en 2016, y afortunadamente ambos siguen en antena. Allí lo hace con el nombre de ‘En compañía’ y lo presenta otro conocido por todos, Ramón García, junto con Gloria Santoro.

Hace unos días, un señor muy entrañable acudió. Se llamaba Pedro, de un pueblito conquense, Villamayor de Santiago, y contó que a sus 68 años nunca había visto el mar. Gracias al programa conoció a Azucena, también de Cuenca y residente en Valencia. Ramón le prometió en directo que el programa se iba a encargar de que conociera el mar, y así fue.

Dos días después, junto a Azucena y el equipo del programa, visitaba la Malvarrosa y grabaron el momento en que, por primera vez, lo descubría con sus ojos y se adentraba en su inmensidad. No pudo evitar sus lágrimas con la promesa en el plató y tampoco frente a las olas. Lágrimas que evocan la ternura que nunca deberíamos perder y que nos hacen ver cómo lo más sencillo y mundano para muchos es un sueño para otros. Y habrá amargados que, al verlo, digan que «tiempo ha tenido», o «no ha ido porque no ha querido», en ese afán tan nuestro de hablar sin saber lo que hay detrás. Que no nos venzan esos tribunos de medio pelo. Bravo, Ramón.