Opinión | Málaga de un vistazo
El hombre que visitó el mar
La historia de un vecino de Cuenca que cumplió su sueño en la playa de la Malvarrosa deja una emotiva lección contra la soledad y los prejuicios
Dicen que todo lo bueno se pega, y así pasó hace unos años entre televisiones autonómicas. Todos conocemos a Juan José Bautista, aunque por su imponente estatura se le llame ‘Juan y Medio’. Desde 2009, presenta con Eva Ruiz ‘La tarde, aquí y ahora’, programa que lucha contra la soledad de demasiados mayores de Andalucía.
Lo que igual no sabemos en este sur que, como diría Juan Gaitán, habitamos y nos habita, es que esta idea la imitó la televisión autonómica manchega en 2016, y afortunadamente ambos siguen en antena. Allí lo hace con el nombre de ‘En compañía’ y lo presenta otro conocido por todos, Ramón García, junto con Gloria Santoro.
Hace unos días, un señor muy entrañable acudió. Se llamaba Pedro, de un pueblito conquense, Villamayor de Santiago, y contó que a sus 68 años nunca había visto el mar. Gracias al programa conoció a Azucena, también de Cuenca y residente en Valencia. Ramón le prometió en directo que el programa se iba a encargar de que conociera el mar, y así fue.
Dos días después, junto a Azucena y el equipo del programa, visitaba la Malvarrosa y grabaron el momento en que, por primera vez, lo descubría con sus ojos y se adentraba en su inmensidad. No pudo evitar sus lágrimas con la promesa en el plató y tampoco frente a las olas. Lágrimas que evocan la ternura que nunca deberíamos perder y que nos hacen ver cómo lo más sencillo y mundano para muchos es un sueño para otros. Y habrá amargados que, al verlo, digan que «tiempo ha tenido», o «no ha ido porque no ha querido», en ese afán tan nuestro de hablar sin saber lo que hay detrás. Que no nos venzan esos tribunos de medio pelo. Bravo, Ramón.
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