El debate sobre la IA en la educación ya terminó (y no nos dimos cuenta)

Pantallas también para el asombro y el aprendizaje / Pixabay

Hay debates que nacen viejos. Mientras seguimos preguntándonos si la inteligencia artificial debería entrar en la educación, la respuesta lleva tiempo delante de nuestros ojos: ya ha entrado. Igual que antes lo hicieron Internet, los teléfonos inteligentes o las redes sociales. Podemos discutir durante años si nos gusta más o menos, pero eso no cambiará el mundo en el que van a crecer nuestros hijos.

Quizá la pregunta nunca fue si debíamos permitirles utilizar estas herramientas. La pregunta es si vamos a enseñarles a hacerlo con criterio o vamos a dejar que aprendan solos.

Ya es un mundo diferente

Cada generación ha tenido que educar en un mundo diferente al que conocieron sus padres. La radio cambió la forma de informarnos. La televisión transformó el ocio familiar. Los ordenadores revolucionaron el trabajo. Internet convirtió el conocimiento en algo que cabe en un bolsillo. Ahora la inteligencia artificial vuelve a cambiar las reglas del juego, pero esta vez lo hace a una velocidad que apenas deja tiempo para acostumbrarnos al cambio anterior.

Hace décadas, el pedagogo Neil Postman ya advertía de que ninguna tecnología es neutral. No porque sea buena o mala en sí misma, sino porque cada innovación modifica nuestra manera de comunicarnos, de aprender e incluso de entender la realidad. Por eso el verdadero debate nunca debería centrarse en prohibir o aceptar una herramienta, sino en comprender qué cambia con ella y qué necesita aprender una sociedad para convivir con esa transformación.

Educar es más que transmitir conocimientos

Porque educar nunca ha consistido únicamente en transmitir conocimientos. Educar es enseñar a hacerse preguntas cuando todo parece ofrecer respuestas inmediatas. Es aprender a dudar, a contrastar, a desarrollar un criterio propio. Y quizá el mayor riesgo no sea que aparezcan nuevas herramientas, sino renunciar a comprenderlas por miedo.

Internet es probablemente el mejor ejemplo de ello. Durante años nos preocupó que cualquiera pudiera acceder a una cantidad inmensa de información. Hoy sabemos que ese nunca fue el verdadero problema. El problema era creer que acceder al conocimiento era lo mismo que comprenderlo.

En apenas unos segundos podemos consultar un artículo científico, aprender un idioma o resolver una duda que hace unas décadas habría requerido horas entre las estanterías de una biblioteca. Sin embargo, encontrar una respuesta nunca ha garantizado que esa respuesta sea correcta. Saber buscar no equivale a saber pensar. Y precisamente ahí aparece uno de los grandes desafíos educativos de nuestro tiempo: enseñar a distinguir una fuente rigurosa de una opinión, un dato de una ocurrencia y una evidencia de una creencia. Hace unos meses reflexionaba precisamente sobre esta idea en el artículo "Internet y la IA: la mayor biblioteca del mundo... sin bibliotecarios".

Aprender a orientarnos en ese océano de información ya supone un reto enorme. Pero justo cuando empezábamos a entender sus corrientes ha aparecido una nueva herramienta que vuelve a cambiar el mapa: la inteligencia artificial.

Y, una vez más, la pregunta no es si debemos utilizarla, sino cómo.

La tecnología y pensar mejor

Aquí resulta especialmente inspiradora la mirada de Seymour Papert. Mientras muchos entendían los ordenadores como simples máquinas para transmitir información, él defendía algo mucho más interesante: la tecnología solo tiene sentido cuando nos ayuda a pensar mejor. Aprendemos construyendo, experimentando, equivocándonos y volviendo a intentarlo; no limitándonos a recibir respuestas.

La inteligencia artificial puede convertirse precisamente en eso. Puede ayudarnos a inventar historias, diseñar juegos, investigar un tema que despierta curiosidad o desarrollar proyectos en familia. Puede estimular conversaciones que quizá nunca habrían surgido. Pero solo si enseñamos a nuestros hijos a utilizarla como una herramienta al servicio de su pensamiento y no como un atajo para dejar de pensar.

El verano es una oportunidad

Quizá el verano sea uno de los mejores momentos para empezar. Lejos de los horarios, los exámenes y las prisas del curso escolar, las vacaciones nos regalan algo que durante el resto del año escasea: tiempo para experimentar, para equivocarnos y para aprender juntos.

No hacen falta grandes conocimientos técnicos. Basta con acompañar a los niños mientras utilizan estas herramientas, enseñarles a formular preguntas cada vez más precisas, contrastar siempre la información con fuentes fiables y recordarles que ninguna inteligencia artificial puede sustituir la curiosidad, la imaginación, la creatividad o el juicio crítico de una persona.

En profundidad Si este tema os ha despertado la curiosidad, podéis profundizar en este artículo, donde encontraréis una guía para descubrir en familia cómo utilizar la inteligencia artificial de forma creativa, ética y responsable.

Pero hay otra realidad de la que hablamos bastante menos.

Mientras muchas familias llenan el verano de campamentos, talleres y actividades, otras vuelven a enfrentarse a la misma pregunta de todos los años: ¿dónde hay un espacio pensado también para mi hijo? No se trata únicamente de encontrar una plaza. Muchas veces se trata, sencillamente, de encontrar un lugar donde pueda participar.

Para muchas familias con niños neurodivergentes, las vacaciones también significan menos apoyos profesionales, la desaparición de las rutinas y una oferta de ocio que sigue dejando fuera a demasiados niños.

También aquí la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada. Puede ayudar a comprender mejor un diagnóstico, localizar bibliografía fiable, adaptar materiales educativos, crear pictogramas, elaborar rutinas visuales o diseñar actividades ajustadas a las necesidades de cada niño. Siempre como una herramienta de apoyo. Nunca como un sustituto del criterio de los profesionales.

Sin embargo, conviene no perder de vista una idea esencial.

Tony Booth, creador del Índice de Inclusión, lleva años recordándonos que la inclusión no consiste en que las personas aprendan a adaptarse al sistema, sino en que el sistema sea capaz de eliminar las barreras que impiden la participación de todos. Dicho de otro modo: el problema rara vez está en el niño. Con demasiada frecuencia sigue estando en el entorno que todavía no hemos sabido construir.

Hablamos mucho de inclusión durante el curso escolar. Sin embargo, basta con que lleguen las vacaciones para descubrir hasta qué punto esa inclusión continúa dependiendo, demasiadas veces, del esfuerzo de cada familia y no del diseño de los propios recursos.

Por eso la inteligencia artificial puede facilitar muchas cosas, pero no puede sustituir aquello que sigue dependiendo exclusivamente de nosotros. Ninguna aplicación reemplaza una oferta de ocio verdaderamente inclusiva, suficientes recursos de apoyo o una sociedad que garantice las mismas oportunidades para todos los niños, también cuando termina el curso.

En profundidad Más información y un recurso descargable, aquí.

Quizá el gran desafío de nuestro tiempo no sea aprender a convivir con la inteligencia artificial. Ese proceso ya ha comenzado y será imparable. El verdadero reto consiste en decidir qué lugar queremos que ocupe en la educación y, sobre todo, qué tipo de ciudadanos queremos ayudar a formar.

La historia demuestra que nunca hemos avanzado rechazando las nuevas herramientas. Hemos avanzado aprendiendo a utilizarlas con responsabilidad. La radio, la televisión, Internet o los teléfonos inteligentes cambiaron nuestra forma de vivir. La inteligencia artificial hará exactamente lo mismo.

La diferencia, como siempre, no estará en la tecnología. Estará en las decisiones que tomemos las personas.

Porque educar nunca ha consistido únicamente en preparar a nuestros hijos para el futuro. Consiste en enseñarles a construir uno mejor que el nuestro: un futuro donde el conocimiento sea más accesible, la tecnología más humana y la inclusión deje de ser un discurso bienintencionado para convertirse, por fin, en la forma natural de entender la sociedad.