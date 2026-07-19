El general y las estrellas

La noticia hubiera sido que Paco no se presentara, sería más bien un notición y, entonces, muchos quedaríamos defraudados de nuestros equivocados pálpitos. Pero eso solo sería producto de una insolación de verano, ¿a quién se le ocurre pensar que, aún con 84 años, Francisco de la Torre no iba a acudir a la cita? ¡Vamos, por Dios! Por séptima vez encabeza la candidatura del pepé. Ahora bien, hay algo que no entiendo. Es el pepé el que debe decidir a quién presenta de candidato, a lo sumo Paco puede ofrecerse, pero no decide él, y ahí se para el tango. Pero no, Paco resuelve después de haber sacado algunos minutos para hacer más deporte, algo consustancial con las elecciones, como todo el mundo sabe. Claro, Juanma, presidente del partido, no va a correr el riesgo de agradecerle los servicios prestados, porque podría achacársele a él, si los resultados fueran desfavorables, la culpa de la catástrofe -aunque Paco ya perdió una vez la mayoría absoluta, en 2015, y hubo que ligarse a Juan Cassá-. Por lo demás, la reacción de la izquierda es la normal sabiendo, como sabe, que ella no tiene ninguna posibilidad y que el pueblo no les vota por mucho empeño que pongan en el mantra de que «el modelo de Paco está agotado», y es que tienen enfrente al candidato más preparado y con mayor aceptación popular con diferencia, esa es la causa de sus desconsuelos y gemidos.

Terrorismo y víctimas españolas

Pero no hablamos de este trending topic durante el condumio en Antonio (Zahara de los Atunes) -ventresca de atún muy recomendable-, sino de terroristas árabes que, por la causa palestina, o da igual por qué otra bandera empañada de excusas, han asesinado a 300 españoles, tanto en nuestra patria como por todo el mundo, sin que se conozca un solo caso de españoles asesinados por israelíes, una petite diference y otra forma de entender el conflicto de Oriente Medio bajo este sol abrasador y con levante. Los datos son de Chelo Aparicio y Ana Aizpiri en el libro Las víctimas de la yihad: actores individuales (2 víctimas), Al Assirat Al Musaquin (4), Al Qaeda (202), Daesh-Estado Islámico (21), Grupo Islámico Armado (2), Grupo Islámico (1), Hamás (2), Hezbolá (6), Insurgencia Iraquí (11), INIM (3), Movimiento de la Juventud Islámica de Marruecos (2), Okba Ibn Nafa (2), Organización de los Oprimidos (1), Talibán (21), Yihad Islámica (20). Así se explica el color de la pintura de algunas flotillas.

El narco también nos dispara, es verdad, y se cobran seis guardias civiles asesinados en la última década. Pienso que debería invertirse el saldo de la balanza si queremos sobrevivir a estos bárbaros a los que se les vuelan los billetes de los bolsillos mientras aceleran en sus potentes porsches.

- Bueno, generales de la Guardia Civil proponen el uso de lanzagranadas, y también se podría disparar contra los motores de las lanchas de los narcos, para empezar.

Después se encargó el reprobado Grande-Marlaska de disolver el OCON-Sur, la unidad de la Guardia Civil que martilleó como ninguna al narco, y dice ella algo que no sabíamos: el todavía ministro cambió por decisión propia la c por la k del apellido de su mamá y lo unió al de su papá con un guión que… ¡es más guay! Por cierto que, hablando de la Guardia Civil, el DAO, el teniente general Manuel Llamas Fernández comparece ante el juez de la Audiencia Nacional por un asunto maloliente de las cloacas de Madrid, y es que el general ya no tiene buena estrella -tres debería tener, doradas y grandes, dispuestas en forma triangular en las palas de los hombros-.

La pugna entre Cifas y CNI

Claro que hay otras batallas, como la resistencia del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) a firmar un acuerdo de cooperación con el CNI, porque entiende que podría ser solo el aperitivo para comérselo después y dejarlos reducidos a una expresión insignificante. Algunos aseguran que no quieren «peones de Pedro Sánchez» en el Ejército. La siguiente pregunta es si el CNI informó de los movimientos del expresidente ZP en Venezuela o China, eso sí me interesa, Esperanza. En el anónimo Romance del prisionero se lee:

«Que por mayo era, por mayo,/cuando hace la calor,/cuando los trigos encañan/y están los campos en flor,/cuando canta la calandria/y responde el ruiseñor,/cuando los enamorados/van a servir al amor,/sino yo, triste cuitado,/que vivo en esta prisión;/que ni sé cuándo es de día/ ni cuándo las noches son (…)».