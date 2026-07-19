Opinión | Mirando al abismo
El verano poniendo orden
El modelo turístico actual despoja al sur de su esencia, expulsando a los jóvenes de sus ciudades natales por la especulación inmobiliaria
Este año el calor ha llegado antes, y con una violencia que no recordábamos. No es solo una cifra en el termómetro: es una atmósfera que se instala y lo ocupa todo, que ralentiza los cuerpos y las voluntades. Hay una apatía muy concreta que trae el sur cuando el sol empieza a dominar la tarde a las cuatro y no suelta su presa hasta las nueve. Las horas dejan de tener la forma habitual y se estiran, perezosas, como si el tiempo hubiera decidido tomarse también vacaciones. Caminar por la calle es negociar con el aire; pensar, un ejercicio casi físico.
Y sin embargo, en medio de ese letargo, hay algo que reconozco como profundamente mío. Este sur que huele a salitre y a rebalaje, a mar que se retira dejando su rastro en la arena, tiene una temporalidad distinta, casi premoderna, donde el reloj pierde autoridad frente al sol. Es un tiempo que no se mide en productividad sino en sombra, en la hora de la siesta, en el silencio de las calles a mediodía. Hay una sabiduría antigua en esa lentitud, algo que las culturas del norte europeo, tan eficientes, tan cronometradas, nunca han terminado de entender ni de perdonar.
Un territorio reorganizado por el turismo
Pero ese mismo sur que amamos, el que nos ha enseñado a habitar el tiempo de otra manera, es el que estamos regalando pieza a pieza. El verano trae turistas, y los turistas traen dinero, y el dinero reorganiza el territorio según una lógica que no es la nuestra. Los pisos que antes eran hogares se convierten en alquileres vacacionales; los barrios que antes tenían vecinos tienen ahora maletas con ruedas. Nuestros jóvenes, los que nacieron aquí, los que aman este olor a salitre tanto como yo, no pueden pagar un alquiler en su propia ciudad. Se van, o se quedan en casa de sus padres hasta los treinta y tantos, atrapados en una espera que no eligieron. El turismo no sostenible no es un fenómeno abstracto: tiene la forma concreta de un piso que ya no está disponible, de un barrio que ya no reconoces, de una generación entera desplazada del lugar que la vio nacer.
Un ciclo que se repite con más intensidad
Se supone que el verano es un reinicio. La tradición lo ha tratado siempre como una pausa, un paréntesis que permite al mundo respirar y, quizás, empezar de nuevo con algo aprendido. Pero este mundo no mejora con cada reinicio; simplemente repite el ciclo con más intensidad. El calor llega más fuerte cada año, la especulación inmobiliaria se acelera cada verano, y la apatía que el sol nos regala se convierte, sin que nos demos cuenta, en la misma apatía que nos impide reaccionar ante lo que estamos perdiendo.
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